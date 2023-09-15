Коты не просто так не дают прохода своим хозяевам, стоит научиться понимать потребности питомца.

Очень часто даже опытные кошатники не могут понять, почему кот ходит по квартире и мяукает без видимой причины днем или ночью, да еще и делает это жалобно, или при этом носится по дому, как ошалелый.

Животное может беспокойно себя вести по нескольким причинам, и некоторые из них настолько серьезные, что, возможно, придется обращаться к специалисту, чтобы спасти любимца. Ваш кот, как маленькое дитя, криком может пытаться сигнализировать вам о своих проблемах, потребностях и желаниях. Давайте разбираться детальнее.

Когда кот мяукает - что это значит

Частое мяуканье животного может быть составляющей его постоянного поведения.

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Вот примеры:

Питомец привык, что после того, как помяукает, получит внимание хозяина/хозяйки.

Животное таким образом просит, а иногда просто требует еду.

Кроме того, коты с помощью мяуканья могут проситься в другое помещение или на улицу.

Почему кот мяукает без причины ночью

Иногда с помощью мяуканья животные показывают, что тоскуют. Кроме того, криком они могут сигнализировать о стрессе и одиночестве. Даже банальное изменение обстановки может спровоцировать дискомфорт у животного. Обращайте внимание на то, чтобы любимые места кота для него всегда оставались доступными, конечно, если это не запретные зоны.

Любимец банально может себя плохо чувствовать или ощущать какую-то боль. Кроме того, с возрастом животные начинают хуже видеть, и соответственно им становится тяжелее ориентироваться в пространстве ночью, а это, конечно же, вызывает дискомфорт.

Если часто ваша кошка жалобно мяукает по ночам - это уже достаточно веская причина, чтобы обратить внимание не ее состояние здоровья. В первую очередь, отнесите животное на осмотр к ветеринару. Визит к специалисту лучше не откладывать. Не забывайте, что коты, даже самые ухоженные, не застрахованы от серьезных заболеваний, у них тоже могут быть, в частности, простуды, проблемы с почками и даже рак.

Обратите внимание на то, что чаще всего нестерилизованная молодая кошка бегает по дому и мяукает в так называемый "брачный период". Животное в такое время сломя голову пытается вырваться на улицу. Если вы с этим столкнулись, тогда точно нужно ехать к ветеринару и выбирать время для стерилизации.

Если же стерилизованная кошка постоянно мяукает, то тоже удивляться не стоит - животное может стать более спокойным, но при этом в любой непонятной ситуации начать таким образом реагировать на происходящее.

Но не стоит исключать и того, что после операции у питомца могут быть боли, поэтому не игнорируйте мяуканье. Возможно, животного нужно отвести к ветеринару.

Что делать, если кот мяукает ночью

Если ваше животное пожилое, сделайте так, чтобы оно без проблем могло добираться до своего спального места. Кроме того, ему должны быть доступны вода и еда. Обращайте внимание на состояние лотка - держите его в чистоте. Стоит даже оставлять включенным ночник.

Сделайте так, чтобы любимца не раздражали посторонние звуки - если на улице громко, плотно закрывайте окна на ночь. Кот просто может пугаться. Заметили, что животному тревожно или страшно, погладьте его и предложите улечься рядом с вами. Возможно, его это успокоит.

Если мяуканье не характерно для вашего питомца - сразу же отправляйтесь на консультацию к ветеринару.

Что делать, если кот мяукает без причины ночью

Попробуйте вечером уделить любимцу очень много внимания - поиграйтесь с ним так, чтобы он потратил много энергии, а потом хорошенько накормите.

Возможно, у вашего любимца появился конкурент. Если вы завели еще одного питомца - можете не удивляться, почему кот перестал вам давать возможность высыпаться. Криком животное может обозначать "свою территорию".

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