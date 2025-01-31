Группа исследователей изучила мнения 50 экспертов.

Ученые обнаружили, что существует эффективный способ определить, лжет человек или нет. Об этом пишет Inc.com со ссылкой на новое исследование группы экспертов по юридической психологии из Гетеборгского университета в Швеции.

Отмечается, что группа исследователей изучила мнения 50 экспертов по обнаружению обмана и пришла к выводу, что необходимо проверять факты, задавать вопросы и очень внимательно слушать, что говорят люди.

"Исследователи стремились определить не только то, какие методы обнаружения обмана предпочитают эксперты, но и то, какие из них подкреплены исследованиями. Не менее важно, они хотели узнать, что не работает", - акцентируется в публикации.

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Например, они узнали, что наблюдение за языком тела человека поможет вам определить, лжет ли человек, только если потенциальный лжец - это тот, кого вы хорошо знаете. Если же вы имеете дело с незнакомцем, наблюдение за языком тела не поможет вам отличить правду от лжи. Это может даже усложнить задачу.

Исследователи рекомендуют сосредоточить все свое внимание на том, что на самом деле говорит человек.

"Нет надежных невербальных сигналов, но есть надежные вербальные сигналы", - заявил профессор психологии в Гетеборгском университете и один из авторов исследования Пэр-Андерс Грэнхаг.

Большая часть экспертов согласились с тем, что лжецы предоставляют меньше подробностей, чем правдивые люди.

Еще один способ попытаться определить, говорит ли кто-то правду: проверить озвученные им факты. Исследователи предполагают, что попытка подтвердить или опровергнуть то, что он вам сказал, - это лучшее использование вашего времени, чем изучение языка тела.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой вопрос задает Илон Маск во время каждого собеседования, чтобы выявить лжеца.

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