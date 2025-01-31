Организм в конце концов достигает точки, когда он просто не может больше восстанавливать себя, независимо от того, насколько здоровым он был.

На протяжении веков люди мечтали расширить границы старения, однако новое исследование показывает, что мы можем быть ближе к этому пределу, чем когда-либо представляли. Как пишет DailyGalaxy, сегодня, когда медицина стремительно развивается, некоторые эксперты предполагают, что будущие поколения смогут регулярно жить до 150 лет. Но, согласно исследованию сингапурских ученых, существует биологический потолок - точка, за которой организм просто не может восстанавливаться.

Исследовательская группа изучила тысячи образцов крови людей из США и Великобритании с целью понять, как наш организм справляется со стрессом, болезнями и восстановлением с течением времени.

Главное открытие, которое они сделали - с возрастом наша способность восстанавливаться после болезней и травм резко снижается. Это прогрессирующее снижение называется физиологической устойчивостью, и, как оказалось, именно она в конечном итоге определяет продолжительность нашей жизни.

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По словам ведущего ученого исследования Тимоти Пыркова, старение - это, по сути, замедленное разрушение способности организма поддерживать стабильность. В конце концов, тело становится настолько хрупким, что даже незначительные стрессовые факторы, такие как легкая инфекция, могут вызвать полный отказ системы.

"Используя современные математические модели, исследователи подсчитали, что абсолютный предел человеческой жизни находится где-то между 120 и 150 годами. За этим порогом даже самые здоровые люди потеряют всякую способность восстанавливаться после нарушений здоровья, что приведет к неизбежному сбою системы", - говорится в статье.

Авторы исследования предполагают, что даже если мы вылечим рак, сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические недуги, снижение сопротивляемости организма все равно будет ограничивать нас. По сути, организм достигает точки, когда он просто не может больше восстанавливать себя, независимо от того, насколько здоровым он был.

В то же время в будущем такие области, как биотехнологии, регенеративная медицина и клеточное перепрограммирование могут предложить новые способы замедлить потерю жизнестойкости и, возможно, перешагнуть 150-летний барьер продолжительности жизни человека.

Сейчас старейшим человеком в мире является 116-летняя монахиня из Бразилии Инах Канабарро Лукас. Она занимает 20-е место среди старейших людей, когда-либо живших — список возглавляет француженка Жанна Кальман, которая умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

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