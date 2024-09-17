Описанный метод очистки сковороды заключается в добавлении одного средства.

В сети описали "волшебный" лайфхак, который поможет без лишних усилий очистить сковороду от пригоревшей еды, пишет The Mirror.

Пользователь Reddit обратился за помощью после того, как разогрел кукурузные тако и не смог отмыть сковородку:

"Я пробовал горячую воду, чистящую пасту, кипяток, холодную воду с мылом и горячую воду с мылом".

Видео дня

Один из откликнувшихся пользователей предложил легкий и быстрый способ очистки, с эффективностью которого многие согласились.

Как очистить сковороду от нагара - способ №1

Описанный метод очистки сковороды заключается в добавлении пищевой соды.

"Залейте водой, добавьте 2-3 ложки пищевой соды и доведите до кипения. Выключите огонь, дайте немного остыть, затем потрите. Сразу отмывается. Если есть жир/мясо, повторите то же самое и добавьте 1/2 ложки средства для мытья посуды, как только выключите огонь".

Еще один пользователь предложил сначала посыпать пригоревшее дно пищевой содой, добавить воды и вскипятить: "Потрите, и оно сразу же отмоется".

Подобным методом ранее поделилась эксперт по уборке Луиза Райт, призывая людей не выбрасывать грязные противни и сковородки:

"Это работает, удаляет пригоревшие следы от выпечки/приготовления пищи. Больше не нужно выбрасывать и заменять".

Напомним, ранее УНИАН назвал, какие 5 продуктов нельзя готовить на чугунной сковороде.

Вас также могут заинтересовать новости: