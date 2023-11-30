Эти 50 имен очень редкие в наше время.

Родители всегда стремятся дать ребенку запоминающееся имя. Некоторые имена могут быть настолько оригинальны, что сразу и не приходят на ум.

Администрация социального обеспечения в США отслеживает имена, которые давали девочкам и мальчикам, начиная к 1880 года. В частности, речь пойдет об именах, которыми называли детей в 1923 году.

25 имен, которыми 100 лет назад называли девочек

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Клемма;

Пичес;

Эвергрин;

Сплендора;

Овал;

Кьорли;

Гарольдина;

Канари;

Вальжен;

Долл;

Хикси;

Гленола;

Пеббл;

Вирджин;

Лифи;

Макловия;

Корона;

Новис;

Брюнетт;

Аргентина;

Кома;

Бердеан;

Той;

Анис;

Ненни.

25 имен, которыми называли 100 лет назад мальчиков:

Джолли;

Лейтенант;

Эверест;

Чойси;

Брут;

Крейвен;

Бильбо;

Гров;

Лазарь;

Роме;

Гарден;

Мэйвуд;

Йорк;

Джок;

Стиллман;

Омега;

Бенфорд;

Лензи;

Ноултон;

Честерфилд;

Уайз;

Пресс;

Смайли;

Поло;

Клевер.

Ранее УНИАН писал, что современные имена становятся все менее популярными среди родителей. Большим спросом пользуются имена, которые считаются старинными, особенно женские имена, начинающиеся на букву "А". Фаворитом является имя для девочки Ада.

Кроме того, в 2023 год среди мальчиков самым популярным именем стал Ной.

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