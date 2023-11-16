В тройке самых популярных имен для девочек ничего не изменилось.

Названо имя, которое было самым популярным выбором для мальчиков в 2023 году. Согласно анализу BabyCenter, в котором приняли участие более 300 тысяч младенцев, речь идет об имени Ной.

Как пишет The Hill, фактически Ной "сверг" Лиама, который четыре года занимал первое место среди мальчиков. Однако Лиам не опустился далеко: теперь это второе по популярности имя, за ним следует Оливер.

А вот в тройке самых популярных имен для девочек ничего не изменилось: по-прежнему лидируют Оливия, Эмма и Амелия.

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Отмечается, что тенденцией в 2023 году стали имена для девочек, оканчивающиеся на букву "а". Из 10 самых популярных имен девочек восемь заканчиваются на эту букву. Также в тренде в текущем году были трехбуквенные имена.

В BabyCenter отметили, что обновляют список самых популярных имен в режиме реального времени, когда пользователи выбирают имена своих детей. Администрация социального обеспечения также публикует ежегодный список самых популярных имен на основе фактического рождения.

Напомним, ранее УНИАН писал, какие имена будут популярными в 2024 году.

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