Хотя они, возможно, не выражают любовь так, как мы, кошки всегда показывают нам свою привязанность – надо лишь научиться расшифровывать их язык.

Существует распространенное заблуждение, что кошки очень независимы и довольно отчуждены. Хотя они действительно не настолько активно выражают свою привязанность. как, например собаки, однако формируют очень тесные связи со своими избранными людьми и всегда находят способы проявить свою любовь.

Автор портала PetsRadar Кэтрин Вильямс, которая тесно сотрудничает с ветеринарами и тренерами, рассказала о маленьких милых способах ваших кошек выразить к вам глубокую любовь.

1. Вылизывание вас. Кошки вылизывают друг друга, чтобы сформировать связь, и когда они делают это со своими людьми, это знак, что они приняли вас в свое племя.

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2. Сон у вас на коленях.

3. Приветствие у двери.

4. Следует за вами повсюду.

5. Разминание вас лапами. Это ключевой признак кошачьей привязанности и прекрасно расслабляет как кошку, так и человека

6. Мурлыканье. Когда кошка мурлычет, она говорит, что чувствует себя в безопасности и расслабленно в вашем присутствии.

7. Медленное моргание. Когда кошка закрывает глаза (даже ненадолго) в вашем присутствии, она ставит себя в уязвимое положение, поэтому воспринимайте медленное моргание как огромный знак доверия.

8. Мяуканье. Почти все кошки мяукают в присутствии своих любимых людей, чтобы общаться с ними. Иногда, чтобы потребовать еды, но чаще - чтобы выразить привязанность — или настоять на том, чтобы вы погладили их прямо сейчас.

9. Позволяет вам погладить себя. Кошки на самом деле очень разборчивы в том, кому позволят прикасаться к ним. Ваша кошка позволяет вам гладить себя, потому что она чувствует себя уверенно и защищенно в вашем присутствии.

10. Бодается головой. Один из способов, которым кошки помечают то, что принадлежит им, — это использование пахучих желез на голове и щеках.

11. Не кусает вас. Это огромный знак привязанности, который сигнализирует, что кошка может ослабить свою защиту по отношению к вам.

12. Кусает вас. Кошки часто используют нежные укусы, чтобы заставить нас присоединиться к их игре. Это также способ инициировать взаимодействие и привлечь ваше внимание.

13. Демонстрирует вам свой живот. Кошки не будут показывать свой живот кому попало, так как это делает их уязвимыми для нападения.

14. Трется о вас.

15. Сидит рядом с вами.

16. Требует внимания. Если вы вдоволь играете с кошкой, а она все еще требует вашего внимания, это может быть потому, что ей просто нравится проводить время с вами.

17. Хвост в форме вопросительного знака. Это признак очень счастливой кошки. Это не только сигнал их привязанности к вам, но и также используется, когда они хотят получить ласку.

18. Переворачивание. Когда кошка переворачивается на спине, она дает понять, что чувствует себя в безопасности и хотела бы привлечь ваше внимание. Это также может быть приглашением к игре, поэтому тщательно подумайте, прежде чем гладить их по животу!

19. Позволяет вам расчесывать ее. Кошки вылизывают друг друга, чтобы сформировать связь и проявить привязанность. Когда они распространяют это поведение на людей, это их способ сказать, что они считают вас одним из своих.

20. Непоколебимый зрительный контакт.

21. Оказание эмоциональной поддержки. Если вам грустно и вы внезапно обнаруживаете свою кошку рядом с вами, это ее способ дать вам знать, что она заботится.

22. Трогает вас лапой. Кошки трогают своих людей в качестве ласкового жеста, призванного заставить вас послать им немного любви.

23. Желание разделить с вами постель.

24. "Помощь" вам в работе. Ваш друг-кошка просто хочет участвовать во всем, что вы делаете, и, вероятно, думает, что она вам помогает.

25. Ухаживает за вами, когда вы больны.

26. Приносит вам подарки – неважно, это будет игрушка или пойманная мышка или птичка.

27. Просит вас поиграть.

28. Царапание. Если кошки царапают дом, это их способ пометить свою территорию и дать миру знать, что вы принадлежите им.

29. Приходит за вами. Если вы кошка будит вас ночью, это признак того, что она заметила ваше отсутствие и ищет утешения и связи.

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