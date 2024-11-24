Консультант по поведению котов посоветовала, как с ними правильно играть.

Разные породы кошек имеют различные черты характера, некоторые могут казаться независимыми и отчужденными, однако они "расцветают", когда регулярно играют с людьми.

Такой информацией поделилась сертифицированный консультант по поведению кошек Пэм Джонсон-Беннетт. По ее словам, может показаться, что кошки могут самостоятельно играть, однако хозяину важно участвовать в этом процессе.

"Участвуйте как минимум в двух интерактивных игровых сеансах каждый день со своей кошкой. Используйте игрушку, напоминающую удочку, чтобы вы могли контролировать движения. Двигайте игрушку как добычу, чтобы вызвать естественную реакцию у кошки", - поделилась собеседница.

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По словам доктора ветеринарной медицины Венди Хаузер, если кот опрокидывает вещи, то его нужно игнорировать. В противном случае есть угроза закрепить такое поведение животного:

"У кошек чувствительные лапы, и они любят шлепать по вещам, чтобы их рассмотреть. То же самое они делают и со своей добычей. Кошки также опрокидывают вещи, чтобы привлечь наше внимание".

Интересные новости о кошках - что сообщалось

Ранее УНИАН узнал, какие самые умные кошки, по мнению экспертов. В частности, такую положительную черту приписали сиамской, сингапурской, бурманской, бенгальской кошкам и животным-представителям породы скоттиш-фолд.

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