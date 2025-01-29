Этим натуральным обезжиривателем является лимон. Эксперты объяснили, почему этот лайфхак должен попробовать каждый.

Лимон — чуть ли не универсальный продукт. Он используется не только в приготовлении каких-либо блюд или как "бонус" в чашке с чаем. Но еще и является натуральным ингредиентом для домашних чистящих средств, который подойдет тем людям, которые хотят избежать агрессивных химикатов.

Некоторые эксперты по уборке особенно выделяют "лимонное масло" как лучшее натуральное средство для обезжиривания, особенно для очистки духовки, пишет Express. Президент компании Mr. Appliance Даг Роджерс заявляет, что лимонное масло — один из лучших способов избавиться от стойких жирных пятен.

Помимо эффективных чистящих свойств, оно также помогает освежить запах бытовых приборов.

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Как действует лимонное масло?

Лимонное масло получают путем извлечения цедры из свежего лимона и использования холодного пресса для прокалывания и вращения цедры.

Для приготовления чистящего раствора вам понадобятся:

вода

белый уксус

эфирное масло лимона

Распылите смесь из одной чашки воды, одной чашки уксуса и нескольких капель лимонного эфирного масла на поверхность плиты и просто вытрите насухо. Для стойких пятен сначала посыпьте поверхность пищевой содой, затем распылите раствор и протрите.

Тем же способом можно очистить духовку, что также помогает предотвратить пожары на кухне, многие из которых возникают из-за скопления жира.

Лимонное масло содержит лимонную кислоту, которая разъедает жир и загрязнения, поэтому это средство и действует так эффективно. Лимонная кислота также убивает бактерии, удаляет плесень и грибок.

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Кроме того, мы рассказывали, как прочистить засор с помощью одного средства. Существует простой способ с использованием одного натурального средства, который поможет всего за 5 минут.

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