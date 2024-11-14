Так называемый "метод Тетриса" поможет туристам максимально сэкономить место в сумке.

На фоне того, как авиакомпании все больше ужесточают требования к ручной клади, эксперты и опытные путешественники все активнее делятся своими лайфхаками, как максимально эффективно упаковать свои вещи в дорогу.

Так, эксперты из компании 1st Move International Removals в комментарии Daily Express рассказали о так называемом "методе Тетриса" – укладывания вещей в сумке слоями, размещая более тяжелые предметы, такие как обувь и косметички, на дне, а затем уже наверх кладя аккуратно сложенную одежду.

При этом зазоры между вещами можно использовать, чтобы уместить более мелкие предметы, такие как шарфы.

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По словам управляющего директора Майка Харви, этот подход в стиле Тетриса гарантирует эффективное использование каждого сантиметра, при этом равномерно распределяя вес, чтобы предотвратить появление складок.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям из Wild Packs рассказали о трехслойной системе сбора чемодана, которая поможет пассажирам сэкономить на оплате багажа, уместив все свои вещи в ручную кладь.

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