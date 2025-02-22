Эксперт по безопасности пищевых продуктов Закари Картрайт рассказала все, что нужно знать о правильном хранении яиц, пишет cnet.com.
"Яйца - это источник белка, что делает их основным продуктом во многих диетах. Они не только богаты питательными веществами, но и универсальны и просты в приготовлении. Если вы запасаетесь, правильное хранение - ключ к сохранению их свежести как можно дольше", - говорится в публикации.
Как долго хранятся яйца в холодильнике
По данным Министерства сельского хозяйства США, при хранении в холодильнике яйца обычно остаются пригодными для употребления в течение трех-пяти недель.
"Они часто остаются безопасными для употребления в пищу в течение недели или двух после этой даты", - подтвердила эксперт.
По ее словам, чтобы максимально сохранить свежесть яиц, храните их оригинальной упаковке и в самой холодной части холодильника, а не на дверце, поскольку там температура колеблется.
Эксперт добавила, что, что срок годности яиц - это "рекомендация, а не строгое правило" - яйца часто остаются годными в течение одной-двух недель после даты, указанной на упаковке, если они хранились в холодильнике.
Что касается приготовленных яиц, то, по данным Министерства сельского хозяйства США, они остаются пригодными для хранения в холодильнике около недели.
Напомним, ранее УНИАН писал, как лучше всего хранить куриные яйца, чтобы оставались свежими целый год.