Ученые для нового исследования привлекли более 1000 человек.

Новое исследование показало, что ежедневное употребление одного авокадо улучшает сон и качество диеты.

"Мы знаем из предыдущей работы, что потребление авокадо связано со сниженным риском сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Healio доктор Джанхави Дж. Дамани, участвовавший в исследовании, из Университета штата Пенсильвания.

Новое исследование базируется на предыдущих, которые изучали пользу авокадо для здоровья, предполагая, что этот продукт может "улучшить сердечно-сосудистые факторы риска путем снижения общего холестерина и холестерина ЛПНП без негативного влияния на массу тела".

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Ученые привлекли более 1000 человек. Их случайным образом разделили на тех, кто ежедневно ел авокадо в течение 6 месяцев, а также на тех, кто придерживался обычной диеты, потребляя не более двух авокадо в месяц.

В своем анализе команда Дамани оценила влияние ежедневного потребления этого фрукта на здоровье сердца людей с абдоминальным ожирением.

Используя рекомендации Американской кардиологической ассоциации, ученые оценили выборку из 969 человек относительно качества диеты, уровня глюкозы в крови, кровяного давления, ИМТ, липидов крови, физической активности и здоровья сна, которые играют важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы.

Они обнаружили, что показатели сердечно-сосудистого здоровья снизились у тех, кто воздерживался от потребления авокадо, тогда как те, кто ели его не имели подобной тенденции.

Хотя существенной разницы в показателях между группами не было, люди, которые ежедневно потребляли авокадо, наблюдали улучшение показателей здоровья сна, качества диеты и уровня липидов в крови.

"Растет количество доказательств, свидетельствующих о том, что не просто включение отдельных продуктов питания, но и стремление к адаптации здоровых моделей питания для достижения клинически значимых улучшений в факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний", - сказал Дамани.

Как выбирать и хранить авокадо

Лучше всего употреблять авокадо, когда оно уже спелое и имеет сливочную консистенцию. Однако для того, чтобы оно было идеальным и готовым для употребления, надо уметь его хранить.

Ранее ученые объяснили, кому не стоит есть авокадо. Его употребление может быть может быть плохим для тех, у кого есть синдром раздраженного кишечника (СРК).

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