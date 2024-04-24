Даже дешевый смартфон может сделать отличный снимок - все зависит от того, что и как вы фотографируете.

У большинства людей был период в жизни, когда они пытались освоить искусство фотографии. Многих на это вдохновило появление их первого смартфона с фотокамерой. Однако очень быстро энтузиазм угасал из-за довольно посредственных результатов.

Молодая репортер из Нью-Йорка, фотокорреспондент издания Business Insider Джои Хедден в свое время имела похожие трудности. Но преодолеть рубеж между посредственными и действительно впечатляющими фотоснимками ей помогли советы более опытного коллеги - фотографа журнала National Geographic Килии Юяня. Полученными советами юная репортер поделилась с читателями Business Insider.

Делайте много снимков

Цифровые камеры имеют по крайней мере одно принципиальное преимущество над пленочными - фактически отсутствуют ограничения на количество снимков. Профессиональный фотограф советует делать много снимков одного и того же места - с немного разными ракурсами, с определенными промежутками времени.

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"Настоящий секрет профессиональных фотографов заключается в том, что мы много снимаем, а затем редактируем только один или два снимка. Вы должны сделать то же самое со своим телефоном. Хорошие фотографии получаются из глубокого наблюдения, и музы вознаграждают тех, кто замедляется, перестаёт бегать с места на место, а погружается в конкретное место и момент", - пояснил Юянь.

По его словам, проведение длительной съемки в одном месте позволяет найти оптимальное освещение и интересные фоны, а также по-настоящему погрузиться в окружающую среду.

Ищите необычные ракурсы

Мы привыкли смотреть на мир с одного ракурса - с уровня своих глаз. Поэтому снимки, сделанные под неожиданным углом зрения могут выглядеть потрясающе, даже когда речь идет о самых обыденных вещах.

Например, когда вы фотографируете маленького ребенка или собственную собаку, попробуйте делать снимок с уровня земли. Снимок, сделанный с уровня роста взрослого человека будет скучным и неинтересным.

И этот принцип работает не только для маленьких объектов, но и для огромных. Например, снимок здания, где в кадр попадает трава с точки съемки, подарит вам довольно оригинальный кадр.

Для пейзажных фото важен передний план

По словам Юяня, найти уникальные природные пейзажи сегодня трудно, ведь все они давно сфотографированы много раз. Но хороший объект на переднем плане - полевые цветы или дерево необычной формы - способен освежить даже привычный пейзаж.

Юянь рекомендует искать объект для переднего плана и компоновать снимок так, чтобы основной пейзаж был на нём вдали.

"Это придаст вашим изображениям глубины, интимности и сделает ваши фотографии уникальными", - сказал он.

Фотографируйте вблизи

Люди часто фотографируют интересные объекты с той точки, где они их заметили. Красивое здание или пышно цветущая яблоня - будут выглядеть одинаково никак, если фотографировать их с расстояния в несколько сотен метров.

Юянь советует подходить как можно ближе к объекту, даже если камера вашего смартфона имеет отличный встроенный зум. Этим вы не только улучшите качество фото, но и сможете увидеть дополнительные детали, которые, возможно, стоит сфотографировать отдельно с максимально близкого расстояния.

Как отмечает профессиональный фотограф, снимки, сделанные крупным планом, всегда выглядят интереснее и интимнее, чем сделанные издалека.

Другие интересные материалы на тему искусства фотографии

Как писал УНИАН, в январе стали известны победители международного конкурса Travel Photographer of the Year 2023 (TPOTY). Интересно, что как и годом ранее, в этом году автором лучших фотографий из путешествий стал представитель Словении: в 2022 году победу одержал Матьяж Кривич, а в 2023 году - Андрея Равнак.

Также мы рассказывали, что о самом выгодном смартфоне для фотографий. По мнению экспертов, этот смартфон имеет мощный для своего сегмента набор камер, а в "слепых" тестах обходит актуальные флагманы и субфлагманы.

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