Смартфоном можно делать не только причудливые селфи, но и настоящие шедевры фотографии / фото ua.depositphotos.com

У большинства людей был период в жизни, когда они пытались освоить искусство фотографии. Многих на это вдохновило появление их первого смартфона с фотокамерой. Однако очень быстро энтузиазм угасал из-за довольно посредственных результатов.

Молодая репортер из Нью-Йорка, фотокорреспондент издания Business Insider Джои Хедден в свое время имела похожие трудности. Но преодолеть рубеж между посредственными и действительно впечатляющими фотоснимками ей помогли советы более опытного коллеги - фотографа журнала National Geographic Килии Юяня. Полученными советами юная репортер поделилась с читателями Business Insider.

Делайте много снимков

Цифровые камеры имеют по крайней мере одно принципиальное преимущество над пленочными - фактически отсутствуют ограничения на количество снимков. Профессиональный фотограф советует делать много снимков одного и того же места - с немного разными ракурсами, с определенными промежутками времени.

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"Настоящий секрет профессиональных фотографов заключается в том, что мы много снимаем, а затем редактируем только один или два снимка. Вы должны сделать то же самое со своим телефоном. Хорошие фотографии получаются из глубокого наблюдения, и музы вознаграждают тех, кто замедляется, перестаёт бегать с места на место, а погружается в конкретное место и момент", - пояснил Юянь.

По его словам, проведение длительной съемки в одном месте позволяет найти оптимальное освещение и интересные фоны, а также по-настоящему погрузиться в окружающую среду.

Даже из собственного окна можно сделать замечательный снимок, если научиться наблюдать / фото УНИАН, Лариса Козовая

Ищите необычные ракурсы

Мы привыкли смотреть на мир с одного ракурса - с уровня своих глаз. Поэтому снимки, сделанные под неожиданным углом зрения могут выглядеть потрясающе, даже когда речь идет о самых обыденных вещах.

Например, когда вы фотографируете маленького ребенка или собственную собаку, попробуйте делать снимок с уровня земли. Снимок, сделанный с уровня роста взрослого человека будет скучным и неинтересным.

И этот принцип работает не только для маленьких объектов, но и для огромных. Например, снимок здания, где в кадр попадает трава с точки съемки, подарит вам довольно оригинальный кадр.

Фотографируйте животных с высоты их, а не вашего роста / фото ua.depositphotos.com

Для пейзажных фото важен передний план

По словам Юяня, найти уникальные природные пейзажи сегодня трудно, ведь все они давно сфотографированы много раз. Но хороший объект на переднем плане - полевые цветы или дерево необычной формы - способен освежить даже привычный пейзаж.

Юянь рекомендует искать объект для переднего плана и компоновать снимок так, чтобы основной пейзаж был на нём вдали.

"Это придаст вашим изображениям глубины, интимности и сделает ваши фотографии уникальными", - сказал он.

Никогда не забывайте об объекте на переднем плане. Это могут быть даже просто камни / фото ua.depositphotos.com

Фотографируйте вблизи

Люди часто фотографируют интересные объекты с той точки, где они их заметили. Красивое здание или пышно цветущая яблоня - будут выглядеть одинаково никак, если фотографировать их с расстояния в несколько сотен метров.

Юянь советует подходить как можно ближе к объекту, даже если камера вашего смартфона имеет отличный встроенный зум. Этим вы не только улучшите качество фото, но и сможете увидеть дополнительные детали, которые, возможно, стоит сфотографировать отдельно с максимально близкого расстояния.

Как отмечает профессиональный фотограф, снимки, сделанные крупным планом, всегда выглядят интереснее и интимнее, чем сделанные издалека.

Подойдите ближе к интересному объекту и он станет еще интереснее / фото REUTERS

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