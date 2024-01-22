В этом году лучшими признали работы фотографа из Словении Андреи Равнак.

Стали известны победители международного конкурса Travel Photographer of the Year 2023 (TPOTY). Интересно, что как и годом ранее, в этом году автором лучших фотографий из путешествий стал представитель Словении: в 2022 году победу одержал Матьяж Кривич, а в 2023 году – Андрея Равнак.

Как сообщается на официальном сайте конкурса, Андрея – архитектор по профессии и призванию, она также работает в ряде других творческих областей, таких как фотография, дизайн и писательство. Она обожает природу и предпочитает места с самыми трудными условиями для выживания – в пустынях и горах, вдохновляясь эстетикой пейзажей с "голой" геологией.

Андрея говорит, что интересуется фотографией, сколько себя помнит: "Она нужна мне, чтобы сохранить воспоминания. Я бы многое забыла, если бы у меня не было моих фотографий".

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В Словении Андрея имеет звание мастера фотографии и является лауреатом многочисленных международных премий в области фотографии. Кроме того, она является фоторедактором словенского издания журнала Digital Camera. Также Андрея часто участвует в качестве члена жюри в отечественных и международных проектах, читает лекции, руководит местным фотоклубом для пожилых людей, занимается организацией фотоконкурсов и выставок, входит в команду, готовящую фотопутешествия по Европе.

В нынешнем конкурсе Андрея победила с серией фото, сделанных в Италии, Чехии и Словении. Они объединины тематикой весенних сельскохозяйственных работ.

При этом лучшим молодым фотографом-путешественником был признан Кейден Шепард Чой из США, который представил серию черно-белых фото, посвященных жизни индейцев навахо.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны финалисты конкурса "Самые смешные фотографии дикой природы".

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