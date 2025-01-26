Ученые изучили огромное количество данных, чтобы на их основе сделать выводы.

Ученые собрали доказательства того, что древние морские рептилии когда-то плавали там, где сейчас находится Колумбия, и эти существа, по-видимому, были более грозными хищниками, чем, к примеру, современные косатки.

Палеонтологи реконструировали жизнь гигантских рептилий и беспозвоночных, процветавших в богатой среде примерно 130 миллионов лет назад, и приоткрыли окно в мир, который выходит за рамки того, что считается нормой для современных морей, пишет Earth.

Эксперты обнаружили, что некоторые из этих рептилий могли достигать длины более 10 метров, что намекает на необычайно мощный образ жизни.

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Согласно исследованию, опубликованному в Zoological Journal of the Linnean Society, эти существа находились на седьмом уровне в реконструированной пищевой цепи мелового периода, в то время как современные косатки и большие белые акулы редко поднимаются даже выше шестого. Поэтому можно предположить, что древние рептилии могли есть косаток в качестве закуски.

В основе этих открытий лежит работа биологического факультета Университета Макгилла, возглавляемая докторантом Дирли Кортес и профессором Хансом Ларссоном.

Крупные хищники, как правило, доминируют на вершине любой морской пищевой цепи, которую ученые называют "трофическими уровнями".

Современные морские системы обычно достигают естественного предела примерно на шестом таком уровне, где такие виды, как косатки, находятся на вершине энергетической пирамиды.

В исследовании древних морских рептилий использовались данные о размерах их тел, возможных инструментах питания и сравнение с современными морскими видами для создания подробной структуры того, кто кого ел в исчезнувшем колумбийском море.

Дополнительные исследования могут показать, что за миллионы лет океаны способны порождать хищников, более грозных, чем те, что известны нам сегодня.

Что еще известно о животных, которые жили задолго до людей

Ранее УНИАН сообщал, что в США обнаружили челюсти морского чудовища возрастом 80 миллионов лет. Тупые зубы, выстилающие челюсти, демонстрируют грубую силу, которую мозазавры применяли к своей добыче.

Кроме того, палеонтологи обнаружили уникального дельфинообразного морского крокодила из эпохи динозавров. Он жил около 135 миллионов лет назад в мелководных морях, которые когда-то располагались там, где сейчас находится Германия.

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