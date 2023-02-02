Яйца легко можно превратить из кладезя витаминов в кладезь холестерина, как получить от них максимальную пользу - читайте на УНИАН.

Всем известен факт, что куриные яйца полезны. В них много белка, витаминов групп А и В, Омега-3, фолиевой кислоты. Но как часто их можно употреблять и какие яйца полезнее - жареные или вареные, всмятку или вкрутую?

Мы уже писали, каковы польза и вред от куриных яиц. Теперь разберемся, как их лучше всего есть.

Врачи говорят, что если человек ведет активный здоровый образ жизни, ежедневное употребление яиц не должно вызывать причин для беспокойства. Но то, сколько яиц конкретно вам можно есть в день, зависит от нескольких факторов, как состояние здоровья и уровень физической активности.

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Можно ли есть жареные или вареные яйца каждый день - позиция врачей

Считается, что в среднем можно употреблять два-три яйца в день, но не больше шести в неделю. Но тем, кто активно занимается спортом, - можно и до шести яиц (но налегать лучше только на яичный белок) в день.

В отдельных случаях с употреблением яиц стоит быть осторожным. К примеру, людям с аллергией и повышенным холестерином. Последним советуют ограничить употребление яичных желтков.

Тем, кто усиленно следит за весом, стоит иметь в виду, что яйца - достаточно калорийны (157 ккал на 100 граммов), и делать выводы о том, сколько их есть, исходя, в том числе, из этого.

Чего точно не стоит делать - есть жареные яйца ежедневно. По-первых - это скучно, а вариантов как сварить яйца великое множество, так что присутствует широкое поле для экспериментов. Во-вторых, не зря же в Национальной службе здравоохранения Великобритании назвали жарку яиц самым вредным способом их приготовления - это и в самом деле не самый лучший вариант для желудка.

В каком виде полезнее яйцо - просто объяснение

Ответ специалистов на вопрос о том, что полезнее - вареные или жареные яйца, однозначный. Победа за вареными (причем без соли) яйцами. Жареные яйца калорийнее (калорийность глазуньи на растительном масле или животном жире значительно выше, чем у вареного вкрутую яйца - 200 против 160 ккал на 100 граммов). К тому же, они не такие полезные: глазунья на масле - это настоящий кладезь холестерина, да и множество витаминов и минералов теряются при жарке.

А вот что касается того, какие яйца полезнее - всмятку или вкрутую, лучшим вариантом приготовления называют те, при которых желток остается жидким (например, "в мешочек", пашот). Так что если яйца всмятку и вкрутую одинаково вкусны для вас, лучше отдавайте предпочтение первому варианту варки.

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