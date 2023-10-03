Этот овощ может повысить уровень коллагена.

Некоторые продукты могут помочь нам выглядеть моложе. Фрукты и овощи богаты различными питательными веществами и витаминами, но есть и такие, которые защищают кожу.

Как пишет Mirror, доктор Майкл Мосли поделился одним из основных продуктов из ящика для салата, который, по его словам, нужен всем нам, чтобы сохранить сияние молодости. Кроме того, как отметил эксперт, этот продукт очень полезен для сердца и помогает телу восстановиться после тренировок.

Речь идет о помидорах. Отмечается, что помидоры богаты питательными веществами, такими как витамин С, калий и фолиевая кислота. Также в их состав входит специальный пигмент ликопин. Именно он придает помидорам яркий красный цвет. Ученые полагают, что ликопин может снизить риск развития рака и сохранить молодость кожи. Ликопин - мощный антиоксидант, который помогает нашему организму бороться со "свободными радикалами" - химическими веществами, атакующими клетки. Он является одним из основных преимуществ употребления помидоров.

Видео дня

По словам Мосли, помидоры также могут повысить уровень коллагена.

"В одном исследовании люди, которые потребляли около 40 г томатной пасты с оливковым маслом каждый день в течение 10 недель, получали на 40% меньше солнечных ожогов. Аналогичное исследование показало, что томатная паста и оливковое масло защищают кожу от повреждений и повышают уровень проколлагена, молекулы, которая может сделать вашу кожу моложе", - отметил он.

Еще ученые установили, что употребление томатного сока - хороший способ помочь нашему организму восстановиться после физических упражнений.

Напомним, ранее врач назвала девять продуктов, которые ни в коем случае нельзя разогревать.

Вас также могут заинтересовать новости: