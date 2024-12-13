Уступчивость, несмотря на ее социальные преимущества, оказывается финансовой обузой, отметил исследователь.

Более высокий уровень определенных черт личности может быть связан с более высоким доходом. Об этом пишет Inc. со ссылкой на ковое масштабное исследование, проведенное экономистами Кембриджского университета и опубликованное в журнале Journal of Political Economy.

Как отмечается, до этого многочисленные исследования показали, что пять главных черт личности (экстраверсия, добросовестность, доброжелательность, невротизм, открытость) могут влиять на такие вещи, как то, насколько хорошо складываются наши романтические отношения, или карьера, которую мы выбираем.

В новом же исследование группа экономистов решила выяснить, влияют ли они на то, сколько денег зарабатывают люди. Ученые изучили данные о примерно 22 000 немецких домохозяйств, которые включали информацию как о доходе, так и о личности.

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В итоге выяснилось, что высокий уровень дружелюбия снижает размер заработка людей, как и невротическое состояние. А вот добросовестность повышает шансы на более высокую зарплату.

"Добросовестные люди часто воспринимаются как надежные и трудолюбивые, в то время как эмоциональная стабильность позволяет людям эффективно справляться со стрессом - и то, и другое работодатели высоко ценят", - отметил доцент кафедры экономики Кембриджского университета Вэйлун Чжан, который принимал участие в исследовании.

Другие факторы были более сложными, говорится в статье.

"Уступчивость, несмотря на ее социальные преимущества, оказывается финансовой обузой. Очень уступчивые люди склонны избегать конфликтов, что может сделать их менее напористыми в переговорах", добавил исследователь.

Вместе с тем, по словам Чжана, работники с более высоким уровнем эмоциональной стабильности могут с большей уверенностью подходить к переговорам о зарплате, что приводит к лучшим результатам.

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