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Почти все обожают головоломки, поскольку это всегда хороший способ отвлечься от рутины и одержать маленькую победу.

Изображения, на которых скрыт какой-то предмет или существо, обычно заполнены маленькими деталями, которые мешают быстро сориентироваться. Кроме того, читатели ограничены во времени.

На этот раз представляем вам довольно простую головоломку с ошибкой. Вы должны внимательно посмотреть на огород, где работают два человека, и указать на странную деталь.

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Готовы? Тогда начинайте!

Ответ

Присмотритесь внимательно к рукам мужчины на огороде - он держит миксер. Это довольно странный выбор.

Другие головоломки

Ранее мы предлагали отыскать на картинке две логические ошибки, которые не так просто заметить сразу. Испытайте свою внимательность прямо сейчас!

Также предлагаем праздничную головоломку с главными символами Нового года. Забавное задание не только развеселит вас, но и поможет создать новогоднее настроение.

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