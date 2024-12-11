Многочисленные исследования подтвердили правоту Барбары Коркоран.

Успешная американская предпринимательница и продюсер реалити-шоу о бизнесе Shark Tank Барбара Коркоран преподала блестящий урок о том, как победить неуверенность в себе с помощью всего нескольких слов, пишет журнал Inc.

В недавнем выступлении на подкасте The Jamie Kern Lima Show она призналась, что сама только в 30 лет начала бороться со своим внутренним критиком. Предпринимательница дала множество советов о том, как объявить ему войну. При этом главный урок Коркоран вместила в одно короткое предложение из 9 слов (на английском языке - из 14 слов):

"Люди будут судить вас менее строго, чем вы думаете".

Многочисленные исследований подтверждают, что она права.

Видео дня

К примеру, исследование 2018 года показало, что люди ужасно не умеют определять, произвели ли они положительное впечатление во время знакомства. Из чего напрашивается вывод, что каждый человек более обаятелен, креативен и убедителен, чем он думает о себе сам.

Другое исследование, проведенное в 2024 году, подтвердило результаты предыдущего.

Ученые доказали, что люди больше ценят обратную связь и благодарность, более позитивно относятся к тем, кто просит совета, и больше любят, когда к ним обращаются незнакомцы, чем многие ожидают.

"9 слов Коркоран могут быть простыми, но они верны, согласно тоннам науки. И это чрезвычайно полезно помнить, когда голос в вашей голове начинает говорить вам, что вы недостаточно хороши. Утверждения и позитивный внутренний диалог помогают заставить этот голос замолчать. Но и наука тоже", - резюмировали в журнале.

Напомним, ранее 75-летний основатель и бывший генеральный директор гиганта хедж-фондов Bridgewater Associates Рэй Далио поделился, как стать успешным человеком.

Вас также могут заинтересовать новости: