Характер человека и его музыкальные предпочтения тесно связаны. По любимому жанру можно определить, что вы за личность.

Большинство людей не представляют своей жизни без музыки и слушают её каждый день. Кто-то наслаждается классическими мелодиями, кто-то слушает только украинские песни, а некоторые люди считают себя меломанами. Какими бы не были ваши предпочтения, музыка важна для всех нас.

Ученые пытаются разобраться, связаны ли любимый жанр музыки и характер человека. Многочисленные исследования показывают, что такая взаимосвязь существует. К примеру, один из экспериментов показал, как влияет жанр музыки на человека. Мы расскажем, как можно определить характер по жанру музыки и какие мелодии нравятся интеллектуалам.

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Рэп и хип-хоп

Рэп и хип-поп - это веселая и энергичная музыка, которая часто нравится общительным и социально активным людям. Научное исследование показало, что жанр музыки и характер человека имеют взаимосвязь: любители рэпа являются экстравертами, но при этом они менее добросовестны.

Тексты таких песен часто описывают различные социальные ситуации и проблемы в общении, поэтому рэп близок общительным людям. Любители хип-хопа и рэпа обладают высокой самооценкой и не дают себя в обиду.

Джаз и классическая музыка

Люди, которые наслаждаются джазом и классическими композициями, открыты к новому опыту и не боятся изменений, стремятся к постоянному саморазвитию. Согласно исследованиям, жанр музыки и интеллект взаимосвязаны. Люди с развитым интеллектом любят сложную и разнообразную музыку, которыми являются джаз и классика.

Также любители классики и джаза имеют развитые эстетические вкусы. Ещё одной особенностью таких людей, согласно научным исследованиям, является уверенность в себе. Они высоко оценивают свои умственные способности и не боятся выделяться из толпы. Также исследования установили, что любители классики (и другой упорядоченной музыки), являются более ответственными и добросовестными.

Рок

Какие люди слушают рок? Исследуя характер по музыке, тест определяет любителей рока как уравновешенных и логически мыслящих. Вопреки стереотипам, такие люди не склонны к перепадам настроения. Любители рока не очень ответственные: часто нарушают обещания, срывают сроки, опаздывают. В работе они не проявляют трудолюбие, но это не касается творчества - тут они выкладываются на 100%.

Если в вашем плейлисте преобладают грустные и депрессивные рок-композиции, то вы имеете высокий уровень нервозности и не уверены в себе.

Поп

Исследования показали, что любители поп-музыки общительные и вежливые. В любом деле они проявляют трудолюбие, ответственность и сознательность. Любители поп-песен отличаются эмоциональной устойчивостью, но при этом они консервативные и тяжело принимают перемены. Среди них редко встречаются творческие личности. Они более подвержены общественным стереотипам и расстраиваются, когда приходится менять привычный образ жизни.

Метал

Тяжелые гитарные риффы и гроул привлекают людей с точным и открытым мышлением, которые не являются консерваторами. Тест на характер по любимой музыке определяет таких людей как "белых ворон". Но инаковость их не расстраивает, а вызывает гордость. Также такие люди очень творческие.

Хотя метал-музыка является очень экспрессивной и яркой, любители такого жанра наоборот довольно спокойные. Исследования показывают, что такие слушатели эмоционально стабильные и редко показывают нервные срывы. Однако они не очень ответственны в работе.

Электронная и танцевальная музыка

Эти жанры нравятся доброжелательным и экстравертным людям, которые тяжело переносят одиночество. Это творческие, неусидчивые и активные люди. Перемены их не пугают. В работе они менее добросовестные, чем любители поп-музыки.

Инди-музыка

Инди-музыка - это любая независимая и изданная без крупных лейблов музыка. Вот какую музыку слушают интроверты. Любители независимых песен не очень общительные и крайне творческие, с богатым воображением и потребностью в самовыражении. Они обладают критическим мышлением и меньше подвержены влиянию стереотипов.

Фолк

Любители фолка - спокойные и доброжелательные люди, готовые помочь близким. Это настоящие мыслители, которые используют музыку как зарядку для ума. Их отличает широта взглядов, эрудированность, устойчивость к предрассудков. На работе любители фолка являются трудоголиками.

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