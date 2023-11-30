Они покоряют все чарты.

Платформа YouTube Music опубликовала рейтинг песен, которые чаще всего слушали пользователи. Так, в десятку вошли две песни Klavdia Petrivna и YAKTAK.

На первом месте по количеству прослушиваний оказались исполнители Chico & Qatoshi и 100лица с песней "Полюби меня". За две недели после премьеры клип набрал почти 2,5 миллиона просмотров.

Вторую строчку занял молодой артист YAKTAK с песней "Уночі". Стоит отметить, что исполнитель стал популярным во время войны и буквально "рвет" все чарты. Еще одна его песня "Порічка" в дуэте с Kola занята пятое место в этом рейтинге.

Закрывает тройку лидеров Klavdia Petrivna. Ее песня "Знайди мене" стала очень популярной. Еще один хит "Я щаслива" расположился на 10 строчке.

На четвертом месте - Макс Бородин с хитом "Якби не ти". Кроме того, в этом рейтинге оказались Никита Киселев и финалистка Нацотбора на Евровидение Skyller с песней "Лифт", клип на которую был самым дорогим в творчестве певицы.

Также в топ-10 вошли Дзидзьо и группа "Без обмежень".

Напомним, ранее Apple Music и Spotify подвели итоги 2023 года.

Вас также могут заинтересовать новости: