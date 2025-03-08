Вы справились, если успели за шесть секунд.

Оптические иллюзии и головоломки прекрасно демонстрируют, насколько относительным может быть наше восприятие мира и как легко его можно обмануть. Именно поэтому они нам так нравятся.

УНИАН подготовил для вас интересную иллюзию с клеверами. Как известно, найти четырехлистник - это настоящая удача. Он стал символом фортуны благодаря своей уникальности и древним традициям. Например, кельты верили, что четырехлистник защищает от злых духов.

Попробуйте вернуться в детство и найти среди множества клеверов тот самый счастливый. Для этого придется установить таймер на 6 секунд и внимательно, но быстро, "просканировать" картинку.

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Как думаете, вам улыбнется удача?

Даже если вы не нашли особый клевер, то точно должны были вспомнить детские годы и азарт, с которым искали четырехлистник.

Ответ на иллюзию

Особый клевер более объемный, чем другие.

Интересные загадки от УНИАН

Ранее мы предлагали читателям быстро пройти веселый тест на интеллект, который потребует максимальной внимательности. Надо посмотреть на картинку и найти две логические ошибки.

Также вам может понравиться оптическая иллюзия с белыми голубями, среди которых спрятался хитрый петух. Найти его довольно легко, но ограничения во времени серьезно усложняют эту задачу.

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