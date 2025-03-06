Можете посоревноваться в скорости вместе с друзьями.

Головоломки всегда пробуждают в нас любопытство и желание проверить свою внимательность. Сможете ли вы справиться с новым заданием?

Перед ваши изображение с множеством чисел 274, которые заполняют все пространство. Они расположены ровными столбиками на ярком оранжевом фоне, что делает поиск еще более сложным.

Ваша задача - найти среди них единственное число 214. Но есть одно условие: у вас есть всего 7 секунд! Удастся ли вашему мозгу быстро отсеять лишнюю информацию и заметить различие?

Видео дня

Это испытание внимательности, которое заставляет напрячься даже самых опытных любителей головоломок.

Ответ на тест

Число 214 обозначено на картинке. Вы смогли найти его вовремя?

Другие головоломки

Если уверены в своей внимательности, то попробуйте отыскать петуха среди кучи голубей. Это довольно просто, однако не в условиях ограниченного времени. Есть всего пять секунд.

Также предлагаем проверить ваше умение логически и быстро мыслить. Надо внимательно рассмотреть изображение и найти на нем логическую ошибку.

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