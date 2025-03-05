Придется действовать очень быстро!

Головоломки и оптические иллюзии заставляют нас сомневаться в собственном восприятии и проверяют скорость нашего мышления.

Перед вами изображение, с которого на вас смотрят множество белых голубей. Они расположены хаотично, заполняя все пространство. Благодаря сходству их форм и цветов, глаза быстро теряют фокус, что затрудняет поиск деталей.

Ваша задача - за пять секунд найти на этом рисунке петуха. Он спрятан среди голубей, и его непросто заметить с первого взгляда.

Видео дня

Помните о внимательности к деталям - петуха можно узнать по характерному гребню и клюву.

Время вышло!

Ответ на головоломку

Если вам не удалось найти петуха, вот подсказка: он находится в левой части изображения.

Другие головоломки от УНИАН

Ранее мы предлагали вам разобраться с необычным заданием - отыскать на картинке смешного инопланетянина. Он мастерски спрятался среди обычных людей, которые позируют для фото.

Также напомним о невероятно сказочной оптической иллюзии с коровами, которые отдыхают в лесу. Вам надо внимательно рассмотреть картинку, чтобы заметить там бабочку.

Вас также могут заинтересовать новости: