Помните, времени на ответ мало.

Головоломки – отличный способ развлечься и "размять" мозг. УНИАН подготовил удивительно сложную оптическую иллюзию, на решение которой времени мало.

Внимательно рассмотрите приведенное ниже изображение. Среди десятков маленьких лампочек есть одна, не похожая на остальные. Именно ее надо отыскать всего за 11 секунд. Установите таймер, сосредоточьтесь и проверьте свои способности.

Если вам удалось отыскать отличную от других лампочку, поздравляем! Вы настоящий гений.

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Если же вы ее не нашли, не расстраивайтесь. УНИАН покажет, где именно она спряталась.

Другие головоломки от УНИАН

Проверить быстро умственные способности человека очень просто благодаря оптической иллюзии с геометрическими фигурами. Предлагаем вам отыскать среди квадратов и треугольников прямоугольник. Справиться с этим заданием может не каждый, ведь на все у вас есть лишь 7 секунд.

Если же вам хочется чего-то еще более сложного, можете попробовать очень сложную головоломку, которую могут решить только внимательные люди. Перед вами четыре стакана с водой, в каждый из которых положили различные предметы: ножницы, скрепку, резинку и наручные часы. Вы должны менее чем за 8 секунд определить, в каком стакане больше воды.

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