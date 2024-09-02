Нужно быстро "отсеивать" те числа, которых очень много.

Среди большого количества чисел 8853 есть число, у которого нет пары, - именно его нужно разыскать на визуальной оптической иллюзии.

Такое задание может помочь проработать внимательность и логическое мышление. В первую очередь, нужно сфокусировать внимание, осознать, что не стоит тратить время на рассматривание чисел 8853 - их стоит быстро "отсеивать". Оптическую загадку необходимо решить за 9 секунд.

Главное, как только посмотрите на изображение, - не растеряйтесь. Постарайтесь максимально сосредоточиться - нужно сфокусировать свое внимание, чтобы заметить число, у которого нет пары.

Видео дня

Уникальным на изображении является число 8353 - оно было в четвертом ряду сверху оптической загадки.

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Ранее УНИАН опубликовал визуальную загадку, которую можно считать быстрым тестом на проверку коэффициента интеллекта (IQ). Задание такое - нужно за 10 секунд на изображении разыскать в шкафу хитрого кота. Необходимо быть очень внимательными, поскольку животное могли отлично замаскировать.

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