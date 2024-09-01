Во время выполнения задания нужно действовать шустро.

Проверить быстро умственные способности человека очень просто благодаря оптической иллюзии с геометрическими фигурами.

На изображении среди квадратов и треугольников нужно разыскать прямоугольник. На поиски фигуры необходимо потратить только 7 секунд. Главное, перед тем, как запускать обратный отсчет времени, вспомнить, как выглядит геометрическая фигура, которую нужно найти.

Когда начнете поиски, попробуйте полностью охватить взглядом визуальную загадку и потом уже очень быстро рассматривать фигуры и "отбрасывать" лишние. Если вы будете шустро действовать, то сможете вовремя найти прямоугольник.

Видео дня

Прямоугольник находился в верхней части изображения. Фигуру прикрывали два треугольника.

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