Проверьте себя прямо сейчас.

Решили отвлечься от будничных дел и "перезагрузиться"? Предлагаем сделать это с помощью интересной оптической иллюзии по поиску птицы.

Кроме того, вы сможете проверить свою внимательность к деталям и способность концентрироваться. Готовы? Посмотрите внимательно на фотографию, опубликованную чуть ниже.

Вы можете увидеть большой виноградник в поле, ведра с фруктами и людей на расстоянии. Среди этого спряталась дикая утка. Ее надо найти всего за пять секунд.

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Помочь в поиске ответа может одна важная деталь - обычно сразу трудно найти на фото "замаскированные" детали. То есть, утка так хорошо прячется именно благодаря своей расцветке.

Правильный ответ:

Птицу можно найти почти в центре фоторафии. Мы отметили ее оранжевым кружком.

Другие интересные фотоиллюзии для вас:

Ранее УНИАН публиковал хитрую иллюзию со сложными условиями. В ней необходимо отыскать очень необычную утку всего за 7 секунд.

Также предлагаем зимнюю головоломку: из окна сфотографировали птичку, однако далеко не все могут ее увидеть. Попробуйте очень быстро найти ее.

А сложная оптическая иллюзия с ежиком может занять больше времени и озадачить более серьезно, поскольку он очень хорошо спрятался от чужих взглядов.

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