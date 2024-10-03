Только особенно внимательные люди с логическим мышлением решат эту головоломку за 10 секунд.

Картинки-головоломки вызывают большой интерес. Многие люди ощущают внутренний вызов, пытаясь решить сложную задачку. Особенный интерес вызывают такие загадки в тех случаях, если в них спрятан хитрый подвох.

Эта головоломка на логику стала вирусной в интернете и вызвала ожесточенные споры. Нужно из четырех стаканов определить тот, в котором вмещается больше всего сока. На первый взгляд все бокалы кажутся вместительными. Но нужно выбрать лишь один вариант.

Головоломка на логику - где больше сока

Эта головоломка проверит вашу сообразительность и внимательность, а также умение замечать скрытые детали. Нужно посмотреть на картинку и указать, в какой посуде налито больше всего сока.

Видео дня

Стакан №1 одновременно высокий и широкий. Возможно, в нём больше всего сока?

Стакан №2 имеет высокую ножку и узкое горлышко. Но он может быть самым вместительным из-за широкой середины.

Стакан №3 имеет традиционную форму с широким горлышком и средней высотой.

Стакан №4 самый высокий, но довольно узкий. Может ли он вмещать больше сока за счет высоты?

Попробуйте решить эту задачку за 10 секунд. Если вы не только назовете правильный ответ, но и уложитесь в ограниченное время, то у вас высокий интеллект.

Разгадка задачи

Многим людям наиболее вместительным кажется стакан №1. Он одновременно широкий и высокий, поэтому кажется наиболее правильным вариантом. Однако внимательные пользователи заметят, что на картинке посуда заполнена кубиками льда. А значит сока в ней меньше, чем в остальных.

Бокал №2 тоже не подходит. У него высокая ножка, а сок налит не доверху.

Четвертый стакан не может вмещать много жидкости из-за узкой формы.

Таким образом, в стакане №3 налито больше всего сока. В это посуде сбалансированное сочетание высоты и ширины.

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