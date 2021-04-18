Она выбежала из толпы и кричала о спасении планеты.

В Виндзоре, где проходили похороны принца Филиппа, сразу после минуты молчания из толпы выбежала обнаженная женщина.

Она пыталась прорваться через полицейский барьер, пишет Daily Mail. Однако нарушительницу тут же задержали

Во время своей "пробежки" женщина кричала "Спасите планету! Сохраните деревья!"

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Перевод: Катерина Комолова