Имя Анна на украинском языке произносится совершенно по-другому.

Многие имена, которыми родители называли своих детей десятки лет назад - это не украинские имена. Они могут иметь греческое, латинское, еврейское или любое другое происхождение. Тем не менее, важно придерживаться правил языка и требований к произношению в зависимости от страны, в которой вы живете, и знать, что, например, имя Анна на украинском звучит совершенно иначе.

Как правильно - Ганна или Анна

Языковед Лариса Чемерис в комментарии УНИАН рассказала, как правильно пишется имя Анна на украинском языке. Она говорит, что на украинском языке верно говорить Ганна, а не Анна. Параллельное употребление этих имен неуместно:

В правописном словаре Григория Голоскевича (1929 г.) нет имени "Анна", но есть "Ганна". Издавна в украинском языке использовали именно это имя.

По ее словам, Тарас Шевченко в своей поэзии обращался к этой форме имени:

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"Як маківка на городі,

Ганна розцвіла".

Эксперт вспоминает и другой пример из украинского устного народного творчества: "Видно, що Ганна млинці пекла, бо і ворота в тісті".

Как правильно пишется имя Анна и почему "Ганна"

Чемерис говорит, что Анна - имя, которое имеет еврейское происхождение. На иврите оно звучит как "Ḥannah", а буква "Ḥ" в украинском языке передается буквой "Г". Зато в русском, болгарском, французском, итальянском и некоторых других языках это имя звучит как "Анна", в соответствии с их правописными традициями.

"Это еще раз подчеркивает важность сохранения и соблюдения собственных норм правописания, которые отражают уникальность украинского языка и его историческое развитие" - утверждает языковед. Использование формы "Ганна" помогает избежать языковых калек и русизмов, способствуя сохранению языковой идентичности. Поэтому, когда мы говорим на украинском, следует пользоваться именно украинскими правописными формами, такими как "Ганна".

Как можно называть Ганну сокращенно

В исконно украинском варианте имя Ганна сокращенно звучит также очень привлекательно. Чемерис предлагает сказать "Ганя", но напоминает, что это имя также имеет красивые уменьшительно-ласкательные формы: "Ганнуся", "Ганнонька" или "Ганночка".

Также эксперт объяснила, как правильно говорить - Анічка чи Анечка на украинском языке. По ее словам, оба этих варианта - это калька с русского языка, поэтому их вообще не стоит употреблять.

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