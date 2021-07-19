Согласно опросу, который провела компания, около 70% респондентов скучают по атмосфере обычных машин.

Ford выпустил для владельцев электромобилей аромат премиум-класса с запахом бензина.

Об этом сообщается на сайте медиацентра Ford.

Аромат называется Mach-Eau. В нем есть "нотки резиновых шин и автомобильного салона", а также лаванды, герани, сандала и синего имбиря. В сочетании получается "дымный и металлический запах".

Согласно опросу, который провела компания, около 70% респондентов скучают по атмосфере обычных машин, а каждый пятый водитель электромобиля - больше всего скучает именно по запаху бензина.

Ароматизатор пока не сможет купить каждый желающий. Его будут получать только владельцы электрических Mustang. Но неизвестно, будет ли он идти в комплекте с машиной или его нужно будет докупать отдельно.

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Автор: Денис Прядко