Ford обещает в течение нескольких недель, когда полупроводники будут доступны, завершить комплектацию этих моделей и только после этого отправлять их дилерам.

Американский автопроизводитель Ford объявил, что в ближайшее время ему придется производить некоторые модели автомобилей без части оборудования, «включая электронные модули, которые содержат дефицитные полупроводники».

Об этом говорится на сайте производителя.

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Это затронет производство пикапов F-150 и кроссоверов Edge.

Компания объясняет свое решение общим дефицитом полупроводников и проблемами с поставками комплектующих из-за снежных бурь в США этой зимой.

Ford обещает в течение нескольких недель, когда полупроводники будут доступны, завершить комплектацию этих моделей и только после этого отправлять их дилерам.

Дефицит полупроводников

В начале 2021 года дефицит полупроводников был вызван целым рядом причин, в числе которых рост спроса на микропроцессоры в условиях распространения удаленной работы и увеличения спроса на компьютеры и ноутбуки.

Ранее несколько автопроизводителей, включая Volkswagen, General Motors, Honda, Toyota, Fiat Chrysler и сам Ford, сообщали о сокращении или временной приостановке производства из-за их нехватки.

В Ford заявили, что дефицит полупроводников, скорее всего, сохранится в течение первого полугодия, что снизит прибыль компании до уплаты процентов и налогов на $12,5 млрд.

Ford: что известно

Ford - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford.

Четвертый в мире производитель автомобилей по объему выпуска за весь период существования; в настоящее время - третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.

В феврале 2021 года компания Ford заявила, что намерена к 2030 году продавать в Европе только электромобили.

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Автор: Елена Коваленко