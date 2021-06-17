Журналист дал комментарий российским СМИ по поводу Донбасса.

Украинский журналист Дмитрий Гордон дал комментарий российскому изданию "Эхо Москвы". В частности, он говорил по поводу Донбасса.

Соответствующее видео разлетелось в сети из-за оговорки ведущей.

Читайте такжеВ трусах и с голым торсом: Гордон похвастался "секси-кексами" со своим изображением (фото)Так, Гордон сказал, что наступит время, когда украинскую армию будут встречать на Донбассе хлебом-солью, а "ЛДНР" прекратят свое существование.

На это ведущая ответила: "Запомним это обещание... Это журналист Дмитрий Гон...Гордон у нас в эфире".

Как ранее Гордон потроллил пропагандиста РФ Соловьева

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале записал песню "Итальянский партизан" о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который с экранов прославляет Россию и Путина, а сам купил уже две виллы в Италии, платит там налоги и при любом удобном случае уезжает на «прогнивший» запад.

Песня Гордона на мелодию «На недельку до второго я уеду в Комарово» прерывается гимном итальянских партизан Bella Ciao, которую исполняют итальянский певец Пупо и журналист и телеведущий Савик Шустер.

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Автор: Ольга Робейко