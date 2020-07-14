"Хоть в России все х**во, Украину мочит Вова": Гордон потроллил кремлевского пропагандиста Соловьева острой песней (видео 18+)

Отмечается, что Соловьев, имея две виллы в Италии, является резидентом этой страны и платит налоги не в бюджет России, за которую он так рьяно агитирует в телеэфире, а в итальянский.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон на своем YouTube-канале записал песню "Итальянский партизан" о кремлевском пропагандисте Владимире Соловьеве, который с экранов прославляет Россию и Путина, а сам купил уже две виллы в Италии, платит там налоги и при любом удобном случае уезжает на «прогнивший» запад.

Песня Гордона на мелодию «На недельку до второго я уеду в Комарово» прерывается гимном итальянских партизан Bella Ciao, которую исполняют итальянский певец Пупо и журналист и телеведущий Савик Шустер.

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(Bella ciao — Прощай, красавица) — народная итальянская песня, исполнявшаяся участниками движения Сопротивления в Моденских горах во время Второй мировой войны и получившая широкую мировую известность в конце 1940-х годов.)

"Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России "наш вечерний мудозвон". "Хоть в России все х...ево, Украину мочит Вова, и, торгуя "русским миром", он продаст родную мать. Соловьев ужасно мутен – это понял даже Путин, но такого п...здобола очень трудно отыскать", – поет Дмитрий Гордон.

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Выпуск этой песни Гордон анонсировал заранее.

"На территории Российской Федерации, в городе Москва, живет человек, которому срочно необходима неотложная медицинская помощь. Этого человека зовут Владимир Соловьев. С ним приключилась большая беда, и я прошу всех, кто движим идеями любви к ближнему, найти лучших врачей-психиатров, чтобы они могли помочь Соловьеву. Несколько дней назад в одном из телеэфиров с Владимиром Рудольфовичем приключилась настоящая истерика... Дабы привести его в чувства, я обещаю Соловьеву небольшой сюрприз. Настолько небольшой, что он запомнит его на всю оставшуюся жизнь. Мне кажется, жизнь Владимира Соловьева разделится на до и после", – говорил украинский журналист.

В приведенном фрагменте программы Соловьев называл Гордона "нацистским подонком", "пособником нацистско-бандеровского режима", предлагал ему поменять фамилию на "Гордоненко" и "не заикаться о том, что он еврей". Пропагандист также грозил Дмитрию Гордону "международным трибуналом".

Отметим, что по данным Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Соловьев, пропагандирующий идеи "русского мира", в 2013 году купил виллу в Италии стоимостью более €1 млн. Пропагандист утверждал, что таким образом экономит на гостиницах.

Соловьев с 2012 года ведет программу "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", он известен своими пропагандистскими заявлениями в защиту политики Кремля. По данным издания "Собеседник", он получает за это около $1 млн в месяц.

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