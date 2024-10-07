Иногда драмы можно избежать, если посмотреть на них со стороны, говорят эксперты.

Ты одинок, но утверждаешь, что хочешь иметь отношения. Возможно, ты даже делаешь это своим приоритетом, нанимаешь коучей для помощи, но все равно остаешься одиноким и удивляешься: "Почему я снова один в этот вечер?"

Рядом может быть замечательный человек, но если ты ищешь "Мистера Идеальность", ты рискуешь его не заметить, пишет в своём материале для издания Yourt Tango пишет Джонатон Эслей - коуч, спикер, коуч по знакомствам и отношениям, а также автор двух книг. Он предлагает советы, проводит телеклассы и инструктаж для тех, кто ищет лучших отношений.

Если ты фокусируешься на недостижимом образе, ты можешь играть сам с собой в определённые психологические игры, которые только усугубят ситуацию. Вот 7 распространенных фраз, которые используют люди в качестве оправдания своего одиночества:

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"Я слишком занят"

Это одно из самых популярных оправданий. Ты говоришь, что у тебя нет времени на отношения, но действительно ли это так? Возможно, правильный человек найдет способ быть рядом, даже если вы оба заняты. Подумай, действительно ли это о нехватке времени, или о нежелании делать шаги навстречу.

"Я недостаточно готов для отношений"

Возможно, ты устал от разочарований в свиданиях. Но постоянно говорить себе, что ты не готов, только вредит. Если ты действительно имеешь проблемы со здоровьем - заботься о себе, но не используй это как оправдание. Правильный человек примет тебя таким, какой ты есть.

"Мои дети - мой приоритет"

Да, дети - это важно, но ты также заслуживаешь на личную жизнь. Если ты хочешь найти партнера, нужно найти баланс между отцовством и личными потребностями. Правильный мужчина поймет твои обстоятельства.

"Моя жизнь полна драмы"

Мужчины не любят ненужные драмы. Если в твоей жизни есть сложные отношения с бывшими или семейные проблемы, стоит решить их, прежде чем приглашать кого-то нового в свою жизнь. Иногда драмы можно избежать, если посмотреть на них со стороны.

"Я начну, когда..."

Это оправдание может иметь множество форм: "когда я похудею", "когда устрою финансовые дела", "когда получу повышение". Но все эти условия - это способ избежать изменений. Если ты ждешь идеального момента, он может так и не наступить.

"Я не могу встречаться с мужчиной, который..."

Ты можешь придумывать разные причины, чтобы не заводить отношения: "он не образован", "у него есть дети", "его финансовое положение не идеальное". Но помни, никто не идеален. Важно принимать человека таким, какой он есть.

"Мужчины должны доказать мне свои чувства"

Этот подход ставит мужчин в позицию виноватости, пока они не докажут свою правоту. Вместо этого лучше считать, что мужчина хороший, пока он не даст тебе причин думать иначе.

Если ты продолжаешь говорить себе эти фразы, ты отталкиваешь любовь и ограничиваешь свои возможности найти хорошие отношения. Твои друзья могут говорить, что ты замечательный человек, но если ты постоянно придумываешь оправдания, почему тебе лучше оставаться одиноким, это лишь усугубляет ситуацию.

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