Психологи утверждают, что ваши решения иногда только отдаляют вас от любви.

Наши решения могут либо приблизить нас к любви, либо отдалить от нее. И хотя это звучит логично, большинство из нас принимает решения, которые не приносят той любви, к которой мы стремимся.

Мы хотим, чтобы все складывалось в нашу пользу и ожидаем любви тогда, когда этого желаем. Но любовь приходит, когда мы к ней готовы, а не тогда, когда нам кажется, что это нужно. Возможно, ваши решения только отдаляют вас от любви?

Как пишет в своем материале для издания Yourt Tango Джанет Онг Циммерман - коуч по знакомствам и отношениям, основатель организации Love for Successful Women, существует 6 распространенных ошибок, которые совершают даже умные женщины, когда влюблены.

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Поспешные решения из-за эмоций

Когда кто-то вас расстраивает или обижает, вы можете неправильно понять его действия и реагировать слишком эмоционально. Поспешные решения часто ведут к ошибкам. Психология учит, что стоит остановиться, успокоиться и только тогда принимать решения.

Страх перед ошибочными решениями

Если вы слишком боитесь сделать неправильный выбор, вы можете вообще бездействовать, и тогда решение примет сама ситуация. Психологические исследования показывают, что нет правильных или неправильных решений - есть только выбор и его последствия. Принимайте решения и учитесь на результатах.

Решение под влиянием сильных эмоций

Когда вы увлечены или влюблены, легко не заметить "красных флажков" в отношениях. Жертвуя своими принципами ради кого-то, вы рискуете потерять себя. Важно сохранять свою целостность, даже если это трудно.

Чрезмерное обдумывание решений

Слишком долгие размышления могут усложнить процесс принятия решений. Чрезмерный анализ, как отмечают в Гарварде, блокирует внутреннюю мудрость и может привести к неправильному выбору. Доверяйте своим инстинктам.

Чрезмерная зависимость от советов друзей

Друзья могут давать советы, исходя из своего опыта, который не всегда подходит вам. Важно слушать себя и принимать решения, которые соответствуют именно вашим потребностям.

Краткосрочные решения с надеждой на долгосрочные результаты

Часто мы принимаем решения, которые удовлетворяют нас мгновенно, но не ведут к долговременному счастью. Исследования показывают, что поспешные решения, обусловленные желанием быстрых результатов, могут привести к разочарованиям.

Перед тем, как принимать решение, спросите себя: "Это приблизит меня к тому, чего я действительно хочу, или отдалит?" Принимайте сознательные решения, чтобы приблизиться к любви.

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