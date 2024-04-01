Даже самые маленькие, самые обычные фразы могут оказать большое влияние на то, как вас воспринимают люди. Например, на собеседовании несколько слов могут сыграть решающую роль в том, чтобы вы выглядели как уверенный в себе претендент или человек, неуверенный в своей квалификации. Поэтому важно тщательно подбирать слова, пишет CNBC Make It.
Как отмечают эксперты по коммуникациям, в разговоре главное - проявлять настойчивость, но не проявлять чрезмерную агрессивность. Но есть фразы, с которыми вы достигнете противоположной цели, ведь из-за них ваш собеседник может посчитать, что вы мямля и неуверенны в себе, даже если на самом деле это не так.
"Извините, что я об этом спрашиваю, но…"
Сказать "Извините" может показаться вежливым поступком, но злоупотребление этой фразой — особенно в ситуациях, которые не требуют извинений — может уменьшить влияние того, что вы скажете дальше, и сделать будущие извинения менее весомыми.
"Когда вы используете извиняющиеся слова (например, "Извините, у меня последний вопрос" или "Возможно, это только мне так кажется, но…"), это может звучать так, будто вы унижаете себя. Просто спросите собеседника о том, что вы хотите: "Можете ли вы переслать мне это письмо?" или "Не могли бы вы помочь мне с моим ноутбуком?" - и закончите словами "спасибо".
"Я просто/Я всего лишь..."
Эта фраза также уменьшает важность всего, что сказано дальше.
"Я просто хочу спросить тебя…", "Это займет всего минуту…", "Я всего лишь говорю…". Всего лишь - это маленькая фраза с большим смыслом. Каждый раз, когда мы используем ее, это означает, что мы тратим чье-то время впустую, отмечают эксперты.
"Я не знаю"
"Я не знаю" - это распространенная фраза-заполнитель, призванная дать человеку время завершить свою мысль. Но также она может заставить вас выглядеть некомпетентным.
Вместо этого скажите что-нибудь вроде: "Это действительно интересный вопрос. Дайте мне минутку подумать об этом".
Это особенно актуально на собеседованиях при приеме на работу, где вы можете получить неожиданный вопрос.
"Легче сказать: "Понятия не имею", когда сталкиваешься с проблемой, чем пытаться предложить решение. Спокойствие и уверенность в ответе говорит интервьюеру, что вы командный игрок и умеете решать проблемы, а это навыки, которые каждый хочет видеть в своих сотрудниках", - отмечают эксперты.
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