Даже самые обычные фразы могут оказать большое влияние на то, как вас воспринимают люди.

Даже самые маленькие, самые обычные фразы могут оказать большое влияние на то, как вас воспринимают люди. Например, на собеседовании несколько слов могут сыграть решающую роль в том, чтобы вы выглядели как уверенный в себе претендент или человек, неуверенный в своей квалификации. Поэтому важно тщательно подбирать слова, пишет CNBC Make It.

Как отмечают эксперты по коммуникациям, в разговоре главное - проявлять настойчивость, но не проявлять чрезмерную агрессивность. Но есть фразы, с которыми вы достигнете противоположной цели, ведь из-за них ваш собеседник может посчитать, что вы мямля и неуверенны в себе, даже если на самом деле это не так.

"Извините, что я об этом спрашиваю, но…"

Сказать "Извините" может показаться вежливым поступком, но злоупотребление этой фразой — особенно в ситуациях, которые не требуют извинений — может уменьшить влияние того, что вы скажете дальше, и сделать будущие извинения менее весомыми.

Видео дня

"Когда вы используете извиняющиеся слова (например, "Извините, у меня последний вопрос" или "Возможно, это только мне так кажется, но…"), это может звучать так, будто вы унижаете себя. Просто спросите собеседника о том, что вы хотите: "Можете ли вы переслать мне это письмо?" или "Не могли бы вы помочь мне с моим ноутбуком?" - и закончите словами "спасибо".

"Я просто/Я всего лишь..."

Эта фраза также уменьшает важность всего, что сказано дальше.

"Я просто хочу спросить тебя…", "Это займет всего минуту…", "Я всего лишь говорю…". Всего лишь - это маленькая фраза с большим смыслом. Каждый раз, когда мы используем ее, это означает, что мы тратим чье-то время впустую, отмечают эксперты.

"Я не знаю"

"Я не знаю" - это распространенная фраза-заполнитель, призванная дать человеку время завершить свою мысль. Но также она может заставить вас выглядеть некомпетентным.

Вместо этого скажите что-нибудь вроде: "Это действительно интересный вопрос. Дайте мне минутку подумать об этом".

Это особенно актуально на собеседованиях при приеме на работу, где вы можете получить неожиданный вопрос.

"Легче сказать: "Понятия не имею", когда сталкиваешься с проблемой, чем пытаться предложить решение. Спокойствие и уверенность в ответе говорит интервьюеру, что вы командный игрок и умеете решать проблемы, а это навыки, которые каждый хочет видеть в своих сотрудниках", - отмечают эксперты.

Ранее УНИАН рассказывал о 9 фразах, которые только кажутся дружелюбными, а на самом деле пропитаны скрытой враждебностью.

Вас также могут заинтересовать новости: