"Он настоящий "король драмы", который портит мне нервы" - если возникала такая мысль, проверь по признакам, кто тебе повстречался.

Иногда из-за неадекватного поведения человека возникает мысль: "Он настоящий "король драмы", который портит мне нервы". Действительно, некоторые люди умеют устроить целую сцену "из ничего" и, получив ожидаемую реакцию на свое шоу, - ваши эмоции, питаются ими.

На протяжении жизни подобные люди встречаются почти каждому. Авторитетный портал, который пишет на темы психологии и отношений с людьми, HackSpirit, утверждает: существует 8 обличительных признаков поведения подобных поедателей нервов.

Признаки, которые помогут выявить "короля-драмы"

1. Он светится от конфликтов. Ссоры и выяснение отношений - неприятное занятие, которое оставляет за собой неприятный осадок в душе. Но "короли драмы" в этих ситуациях исключения. Они обладают ненасытным аппетитом к конфликтам, живут вашими эмоциями, как настоящие энергетические вампиры. По словам психологов, таким образом подобные люди повышают собственную самооценку или пытаются проманипулировать ситуацией в свою пользу. Если твой знакомый умеет на пустом месте сделать проблему, знай, тебе не повезло встретить "короля" или "королеву" драмы.

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2. Начинает "увядать" от дефицита внимания. Как уже упоминалось, твои негативные эмоции для "короля драмы" - все, поэтому он постарается привлечь твое внимание разными методами. Чувствуя, что перестает быть центром твоего внимания, такой человек "тускнеет" на глазах, впадает в истерику. Прибегает к хитростям, чтобы вернуть свое положение. С психологической точки зрения это называется расстройством личности, когда люди постоянно проявляют чрезмерную эмоциональность, поведение, направленное на поиск внимания. Стоит знать, что не всем "королям драмы" это присуще. Однако упомянутый "симптом" относится к большинству из них.

3) Гиперболизация абсолютно всего. В продолжение темы, как такие люди могут придумывать проблемы там, где их нет, следует акцентировать, что они еще те любители преувеличить буквально все. Например, обычный поход за хлебом в магазин в темное время суток может превратиться в долгую "страшную" историю об испытаниях и страданиях, с которыми пришлось столкнуться "королю драмы". "Хамоватый кассир", "Плохой ассортимент", "Мало денег", "Страшно самому вечером" - верхушка тех жалоб, которые можно от него услышать.

4. Обладает менталитетом "жертвы". Это значит, что у них есть уникальный талант превращать себя на "страдальца" даже в тех ситуациях, когда это неуместно. Они считают себя пострадавшей стороной там, где, по факту, выиграли, говорят психологи. Такие люди также любят позиционировать себя как "хорошие парни". Этим они часто путают других, ведь, естественно, что к симпатичным нам людям у нас возникает больше сочувствия.

5. Это еще тот маленький сплетник. Не сомневайся, "король-драмы" - надежный источник разнообразных сплетен. Он расскажет "все" и о "всех", но поддерживая с таким человеком, не забывай, твои секреты кому-то он тоже бездумно расскажет. По словам психологов, подобным поведением "короли-драмы" втираются в доверие, рассказывая вам нечто "уникальное". Также за счет сплетен они получают дополнительный рычаг для контроля над другими.

6. Знает всех, но не может стать другом никому. Постоянная потребность во внимании, конфликтное и провокационное поведение, распространение сплетен - да, "король драмы" привлекает этим внимание и может похвастаться немалым количеством знакомых. Но сколько настоящих друзей может завести такой человек? Рано или поздно даже те, кто пытался с ними подружиться, делают вывод, что лучше создать дистанцию.

7. Не жизнь, а сплошные "американские горки" эмоций. Взлеты и падения в эмоциональной стабильности - довольно присущий признак "короля-драмы". Психологи говорят, не редко, такие люди имеют ту или иную форму биполярного расстройства психики. Иногда это обусловлено окружением, в котором находился такой человек в детстве. Если в ранние годы эмоциональные "качели" были нормой в семье, то по мере взросления, человек, столкнувшийся с этим, может продолжать на них кататься. Таким образом он сохраняет собственную "стабильность", ведь привык к этому.

8. Пассивно агрессивен, но внешне дружелюбен. "Короли драмы" знают, как показать вам свой негатив, не высказывая его напрямую. Они покажут свое отношение тонкой неприятной иронией, молчаливым осуждением, комплиментом, который не вдохновит, а обидит. Методы могут быть разными, но все они будут направлять пассивную агрессию в отношении вас, заправленную "соусом" из лживой доброжелательности.

Отметим, что не нужно искать во всех своих знакомых негатив и разоблачать "короля-драмы", вспоминая какой-то неприятный один случай между вами. Ошибаться и неправильно себя проявить может каждый, однако, если человек является настоящим носителем всего негатива, о котором упоминает HackSpirit, стоит задуматься на его счет.

Раскрой в нем манипулятора по определенным признакам

HackSpirit также утверждает, что можно определить человека-манипулятора по 10 присущим ему фразам. Конечно, эти тонкие психологи умеют играть и эмоциях, но, в конце концов, их основная база хитростей основывается на одинаковых методах. Проверь, не слышишь ли такое от своих близких, узнав эти десять манипулятивных фраз.

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