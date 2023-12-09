Рассказываем, как отмыть кран от известкового налета, чтобы он сиял чистотой.

Немногие хозяйки знают, как отмыть кран от известкового налета для сохранения идеального внешнего вида на долгий период. На самом деле, такая уборка не требует серьезных вложений денег - достаточно минимального количества самого дешевого средства.

Чем отмыть кран от известкового налета за 5 минут - лайфхак

Если вы не понимаете, чем отмыть кран в ванной до блеска, хотя использовали уже всевозможные чистящие средства, попробуйте обычный столовый уксус. Опытные хозяйки говорят, что только он способен убрать даже старую грязь и въевшуюся известь.

Инструкция, как очистить кран от налета в домашних условиях, простая:

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смешать 2 ст.л ложки уксуса и 2 ст.л воды;

смочить в растворе тряпку;

перекрыть воду в ванной или на кухне;

обмотать тряпкой, смоченной в растворе, кран;

оставить на ночь;

утром почистить известь зубной щеткой или губкой.

Это быстрый и эффективный вариант, как убрать известковый налёт на кранах, потому что уксус отлично растворяет любые подобные отложения. К утру они станут мягкими и податливыми, у вас получится с легкостью их отмыть. Кроме того, уксус и полирует сантехнику, поэтому кран останется не только чистым, но и блестящим.

Чем отмыть кран в ванной без уксуса

Бывают ситуации, когда конкретный материал не лоялен к уксусу - такой метод чистки повредит покрытие. В таком случае есть другой метод, как очистить водный камень с крана - использовать лимонную кислоту.

Запоминайте последовательность:

2 ст.л лимонной кислоты растворить в чашке горячей воды;

перекрыть воду в ванной или на кухне;

замочить тряпку в растворе;

обмотать тряпкой проблемный участок на кране;

оставить на ночь.

Как и в случае с уксусом, утром вам останется только смыть остатки налета губкой или зубной щеткой. Лимонная кислота - это лучшее средство от известкового налета на кране, если все остальные вам кажутся неэффективными. Более того, по сравнению с уксусом, она менее агрессивна, так что, подойдет для многих материалов.

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