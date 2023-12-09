Немногие хозяйки знают, как отмыть кран от известкового налета для сохранения идеального внешнего вида на долгий период. На самом деле, такая уборка не требует серьезных вложений денег - достаточно минимального количества самого дешевого средства.
Чем отмыть кран от известкового налета за 5 минут - лайфхак
Если вы не понимаете, чем отмыть кран в ванной до блеска, хотя использовали уже всевозможные чистящие средства, попробуйте обычный столовый уксус. Опытные хозяйки говорят, что только он способен убрать даже старую грязь и въевшуюся известь.
Инструкция, как очистить кран от налета в домашних условиях, простая:
- смешать 2 ст.л ложки уксуса и 2 ст.л воды;
- смочить в растворе тряпку;
- перекрыть воду в ванной или на кухне;
- обмотать тряпкой, смоченной в растворе, кран;
- оставить на ночь;
- утром почистить известь зубной щеткой или губкой.
Это быстрый и эффективный вариант, как убрать известковый налёт на кранах, потому что уксус отлично растворяет любые подобные отложения. К утру они станут мягкими и податливыми, у вас получится с легкостью их отмыть. Кроме того, уксус и полирует сантехнику, поэтому кран останется не только чистым, но и блестящим.
Чем отмыть кран в ванной без уксуса
Бывают ситуации, когда конкретный материал не лоялен к уксусу - такой метод чистки повредит покрытие. В таком случае есть другой метод, как очистить водный камень с крана - использовать лимонную кислоту.
Запоминайте последовательность:
- 2 ст.л лимонной кислоты растворить в чашке горячей воды;
- перекрыть воду в ванной или на кухне;
- замочить тряпку в растворе;
- обмотать тряпкой проблемный участок на кране;
- оставить на ночь.
Как и в случае с уксусом, утром вам останется только смыть остатки налета губкой или зубной щеткой. Лимонная кислота - это лучшее средство от известкового налета на кране, если все остальные вам кажутся неэффективными. Более того, по сравнению с уксусом, она менее агрессивна, так что, подойдет для многих материалов.