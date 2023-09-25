Британская звезда, известная советами по правилам этикета, Уильям Хэнсон указал, что лучше есть на работе, чтобы вас не возненавидели из-за неприятного запаха.

Британский эксперт по этикету и звезда подкаста "Help I Sexted my Boss" Уильям Хэнсон назвал список худших закусок, которые не следует употреблять, если вы работаете в офисе или ваша работа предполагает личный контакт с человеком.

Соответствующий антитоп Хэнсон опубликовал в рамках своего нового руководства по хорошим и неудачным закускам на работе. Он основан на исследовании, которое провели по заказу платформы Yoplait, пишет The Sun.

В рамках опроса 2000 офисных работников, оказалось, что 65% из них раздражают "неприятные запахи", которые могут витать в помещении из-за неудачного перекуса кто-то из коллег в офисе. В то же время 43% процента раздражают звуки "жевания", которые можно услышать, когда кто-то обедает. 24% раздражаются, когда кто-то перекусывает рядом с ними и ничего им не предлагает. Почти четверть опрошенных даже сталкивались с тем, что другие ели их закуски без разрешения.

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Также исследование показало, что по мнению офисных работников, свежие фрукты, йогурты, шоколад и печенье - это приемлемые закуски на работе.

Топ-5 самых отвратительных офисных закусок согласно исследованию Yoplait:

Скумбрия;

вареные яйца;

сэндвичи с яйцами;

еда с добавлением карри;

кебаб.

С учетом таких мнений Хенсон дал следующие рекомендации.

Правила офисных закусок от Хенсона:

Избегайте всей пищи, которая имеет резкий запах и может еще долго создавать "отдушку" неприятных ароматов в офисе;

ешьте вдали от своего рабочего места, в тех местах, где это разрешено;

если закуска больше вашего кулака, не ешьте ее за столом.

В то же время британский эксперт по этикетке назвал свой топ продуктов, которыми он советует устраивать перекусы в офисе.

Лучшие офисные закуски по мнению Хенсона

Груша или яблоко;

шоколад;

мятные конфеты;

горсть орехов;

йогурт;

В то же время Хэнсон советует носить для перекусов уже нарезанные фрукты, чтобы по возможности угощать коллег, которые работают с вами рядом. Также он вспоминает, что следует не пит напитки через трубочку, ведь это может раздражать окружающих.

"Не поддавайтесь искушению использовать соломинку, чтобы высосать оставшиеся капли", - заявил он.

Также он отдельно акцентировал, что перекусы мятными конфетами и йогуртами - идеальный вариант. Первые обеспечат вам свежее дыхание, а второй продукт - вкусный перекус, который одновременно сытный и почти не имеет запаха.

Хенсон не советует за столом есть такие блюда, как круассаны или другую выпечку, если вы не способны съесть их, не создавая лишнего беспорядка из крошек на рабочем месте.

Эксперт объяснил, где лучше хранить яйца

Напомним, ранее "золотым" правилом британских кондитеров и кулинаров поделился фермер, который всю жизнь занимался разведением кур и яйцами. Он раскрыл секрет, где лучше их хранить - в холодильнике или же на полочке в шкафу. Были упомянуты такие аргументы, как влияние на вкус яиц, их свежесть и вопросы гигиены.

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