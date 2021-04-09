У одной из скульптур недавно отреставрированного дома Руссова в Одессе отвалилось лицо.
Об этом пишет Vgorode.ua.
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Внутри головы статуи ангела с арфой оказалась пластиковая бутылка.
Дом Руссова, пишет издание, открыли после первого этапа реставрации в декабре 2019 года. Стоимость работ обошлась городу в 150 миллионов гривень.
На восстановление интерьеров здания средств пока нет.
В январе 2021 года директора компании-подрядчика заподозрили в нанесении ущерба городу в размере 5 миллионов гривень. Женщина в течение нескольких месяцев вносила в акты приема выполненных строительных работ заведомо ложные данные, завышая их объемы. Ее взяли под стражу.
По словам журналистов, в результате работ было повреждено около 30% элементов фасада и уничтожены все аутентичные декоративные элементы внутренней отделки помещений.
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