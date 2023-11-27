Рассказываем, как использовать касторовое масло для волос, ног, суставов и даже от проблем с ЖКТ.

Касторовое масло - одно из самых дешевых, популярных и доступных масел. Его применяли еще в Древнем Египте, как слабительное, но сейчас такой продукт стал шикарной альтернативой не только аптечным, но и косметическим средствам.

УНИАН выяснил, как использовать касторовое масло для ресниц, волос, кожи и других частей тела.

Касторовое масло для лица

Первое, для чего используется касторовое масло - это в качестве противодействия прыщам и акне. Масло можно добавлять в домашние маски для лица и наносить на кожу. Средство снимает воспаление, подсушивает дерму, осветляет тон лица, не забивает поры и избавляет от распространенных проблем с кожей.

Видео дня

ВАЖНО: маску с касторкой или масло в чистом виде нужно держать на лице не дольше 30 минут и использовать не чаще 2-х раз в неделю. Наносить лучше на распаренную кожу. Можно применять в комбинации с другими маслами - оливковым, персиковым или облепиховым.

Касторовое масло для бровей и ресниц

Второй вариант, благодаря которому стало таким популярным касторовое масло - применение в качестве стимулятора роста для бровей и ресниц. Некоторые девушки точно не знают, как правильно использовать касторовое масло для ресниц, поэтому эффекта и не наблюдают.

Даем подробную инструкцию:

снять макияж с помощью гидрофильного масла и пенки (геля) для умывания;

нагреть касторовое масло на водяной бане до комнатной температуры;

смочить ватную палочку в нем;

смазать маслом ресницы и брови;

оставить на 1-1.5 часа, аккуратно смыть водой.

Помните, что удалять масло нужно особенно осторожно - если касторка попадет в глаза, то вызовет раздражение и покраснение. Именно поэтому лучше всего проводить такую процедуру вечером - если вдруг подобное случится у вас, к утру все пройдет.

Касторовое масло от запора

Третий интересный вариант применения - лечение запоров. Как мы уже говорили, этот метод стал популярен еще в Древнем Египте, но поклонники народной медицины до сих пор берут его на вооружение.

Важно знать, как использовать касторовое масло - инструкция для тех, кто страдает запорами, предполагает, что внутрь можно принять не больше 1-2 столовых ложек в день, а для детей от 2 до 12 лет максимальная доза составляет 1-2 чайных ложки. Малышам до двух лет касторка категорически запрещена. Согласно отзывам тех, кто попробовал такой способ, действие от масла начнется через два часа после употребления.

Касторовое масло для суставов

Четвертый несомненный плюс данного продукта в том, что касторовое масло для ног незаменимо, если вы страдаете повышенной отечностью или болями в суставах. К примеру, у людей с артритом лимфатическая система не работает должным образом, а массаж с использованием касторки помогает ее "разогнать".

Все, что вы должны сделать - это нанести небольшое количество масла на ладони и массировать колени (или другие участки, где болят суставы). Почти сразу вы заметите снижение болевого синдрома и улучшение общего самочувствия.

Касторовое масло от ран и ожогов

Пятый пункт нашего списка - удивительный пример того, что делает касторовое масло с кожей при ожогах и ранах. Если вы порезались или обожглись, то нанесите немного чудо-средства на пораженный участок. Касторка подсушит ранку, ускорит заживление и продезинфицирует порез. Все это произойдет благодаря природным антисептическим и бактерицидным свойствам масла.

Вас также могут заинтересовать новости: