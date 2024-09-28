Второе отверстие в раковине кажется лишним, но на самом деле может очень выручить.

В каждой современной раковине помимо слива есть второе дополнительное отверстие, которое находится на боковой стенке. На первый взгляд оно кажется лишним, а его роль неочевидна. Называется оно отверстие перелива в раковине и на самом деле выполняет несколько полезных функций.

Для чего нужен перелив в раковине

Перелив в раковине нужен для того, чтобы избежать утечки воды. Он соединен со сливной трубой.

Это значит, что если слив будет забит или перекрыт, то вода после превышения определенного уровня уйдет через второе отверстие. Вот как работает перелив в раковине. Таким образом, дополнительное отверстие регулирует уровень воды в умывальнике и не дает его повысить.

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Перелив может спасти вашу квартиру от затопления. Если кто-то из членов семьи случайно забудет закрыть кран, то вода не перельется через раковину на пол, а уйдет в сифон через второе отверстие. Благодаря этому вы точно не затопите соседей.

Важно помнить, что перелив нуждается в регулярной чистке, как и основной слив. Со временем он забивается жиром, волосами и кусочками пищи, из-за перестает пропускать воду. Поэтому не стоит его засорять.

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