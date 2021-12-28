Новогодний перформанс от директора зоопарка удивил многих пользователей сети.

В Одессе директор зоопарка Игорь Беляков решил оригинально поздравить жителей города с наступающим Новым годом. Для этого он вместе с другими работниками зоопарка снял курьезный клип. Ради видео директор нарядился тигром и даже схватил женщину за ягодицы.

Праздничный клип уже опубликовали на YouTube-канале Одесского зоопарка.

Сюжет видео заключается в том, что директор в костюме тигра играет роль питомца зоопарка и сбегает из клетки. После этого он едва не нападает на женщину, а когда та пытается залезть на дерево и спастись от "разъяренного хищника", он хватает ее за ягодицы, что на видео показали крупным планом.

Затем тигр бегает по зоопарку и пугает людей, а вскоре в него стреляют. Директор в роли животного получает "пулю" с транквилизаторами, после чего его уносят обратно в клетку.

Читайте такжеПолуголые мужчины прогулялись в 10-градусный мороз и прославились в сети (видео)Все это действие проходит под песню о Новом году, которую исполняет сам директор. Видео вызвало у пользователей сети бурную реакцию. В комментариях к ролику и к постам в социальных сетях украинцы пишут, что сюжет клипа довольно странный, а поведение самого директора вызывает много вопросов.

Как известно, Беляков часто снимает подобные видео. Напомним, в 2019 году он записал новое видеопоздравление в костюме крысы. Директор ходил по зоопарку и делал "добрые дела".

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