Избыток холестерина в крови является основным фактором возникновения атеросклероза.

Холестерин - это воскообразное вещество, которое циркулирует в крови. Он не обязательно опасен сам по себе: холестерин необходим нам для построения клеток и выработки гормонов. Но слишком большое его количество может вызвать проблемы, пишет huffpost.com.

Как отметила профилактический кардиолог из методистской больницы Хьюстона Элеонора Авенатти, избыток холестерина в крови, например, является основным фактором возникновения атеросклероза.

Эксперты рассказали о продуктах, которых следует избегать, если у вас высокий уровень холестерина, а также о некоторых факторах, которые могут быть даже более важными, чем пища, которую вы едите.

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Самые вредные для холестерина продукты

Жирные молочные продукты. В жирных молочных продуктах много насыщенных жиров, что вредно для ЛПНП, который часто называют "плохим" холестерином. Молочные продукты действительно имеют некоторую пользу для здоровья, поэтому вы можете уменьшить эту проблему, включив в свой рацион обезжиренные молочные продукты.

Красное мясо (говядина, свинина или баранина) не очень полезно для людей с высоким уровнем холестерина. По словам диетолога из Филадельфии Бет Огюст, в красном мясе много насыщенных жиров, что, как упоминалось выше, затрудняет расщепление холестерина в организме.

Кожа на мясе. Как отметила диетолог, насыщенных жиров также много в мясных шкурках. Это касается кожи любого мяса.

Продукты с высокой степенью переработки. Такие продукты обычно содержат много вредных жиров, соли и мало клетчатки, витаминов и минералов, что является вредной комбинацией с точки зрения сердечно-сосудистой системы, заявила доктор Авенатти.

Жареная еда. Диетолог Мишель Рутенштейн советует избегать жареной пищи, если у вас высокий уровень холестерина. Она содержит трансжиры, которые могут повысить уровень плохого холестерина, а также общий риск сердечных заболеваний. По данным клиники Майо, сюда входят как сладкие, так и несладкие жареные продукты, такие как жареная курица, пончики и картофель фри.

Напомним, ранее диетологи назвали 5 лучших продуктов, которые помогут снизить уровень холестерина.

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