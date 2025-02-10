Этот популярный чай может помочь вам прожить более долгую и здоровую жизнь.

Когда речь заходит о том, что пить для улучшения здоровья, в центре внимания оказывается зеленый чай. Однако, если вы хотите жить дольше, есть еще один напиток, который стоит добавить в свою рацион.

Издание Eating Well пишет, что речь идет о черном чае.

"Включение черного чая в свой распорядок дня может стать приятным и простым способом поддержать долголетие и общее состояние здоровья", - говорит дипломированный диетолог из Лос-Анджелеса Вандана Шет.

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Черный чай – польза популярного напитка

Черный чай может снизить риск преждевременной смерти

Исследование, проведенное в 2022 году среди почти полумиллиона человек, показало, что у тех, кто регулярно употреблял не менее 2 чашек черного чая в день, риск преждевременной смерти был на 9-13% ниже. Кроме того, любители чая реже умирали от инфаркта или инсульта.

Черный чай содержит большое количество антиоксидантов

В отличие от других видов, листья черного чая полностью окисляются, что приводит к образованию антиоксидантов, которые не так распространены в других сортах. В частности, в черном чае много групп флавоноидов, называемых теафлавинами и теарубигинами, которые уменьшают хроническое воспаление и помогает с профилактикой ряда заболеваний.

Черный чай может поддержать здоровье сердца

Благодаря содержанию антиоксидантов, исследования показывают, что употребление черного чая может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболевания. Исследования также показали, что черный чай полезен для повышения уровня кровяного давления.

Как пить черный чай

Выбирайте некрепкий листовой чай.

"Рассыпной чай может быть более эффективным, чем чай из пакетиков", - говорит семейный диетолог Дженнифер Хаус.

Заваривайте чай не менее 3 минут.

Шет рекомендует заваривать черный чай от 3 до 5 минут, чтобы извлечь из листьев больше антиоксидантов. Имейте в виду, что чем дольше вы будете заваривать чай, тем сильнее будет его вкус и, скорее всего, горечь.

Откажитесь от сахара.

"Сахар может свести на нет некоторые полезные свойства черного чая, например, его способность предотвращать инсульт," - говорит Хаус.

Если вам не нравится вкус простого черного чая, диетолог рекомендует покупать сорта, ароматизированные сушеными цветами или травами.

Добавьте лимонный сок.

Черный чай содержит танины, которые могут препятствовать усвоению железа. Если вы пьете черный чай во время еды, Шет рекомендует добавлять в него лимонный сок или следить за тем, чтобы на вашей тарелке было хотя бы одно блюдо, богатое витамином С, чтобы улучшить усвоение железа.

Выпивайте не менее двух чашек в день.

Хотя магического числа не существует, исследования показывают, что наибольшую пользу приносит употребление не менее двух чашек черного чая в день.

Не пейте черный чай перед сном.

Полноценный ночной отдых также важен для долголетия. Поскольку черный чай содержит кофеин, Хаус рекомендует пить его утром или ранним вечером, чтобы не мешать сну.

Ранее УНИАН писал, как черный чай влияет на мозг.

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