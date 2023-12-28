Эти продукты содержат большое количество сахара и трансжиров.

Если вы хотите немного похудеть вокруг живота, следует подумать о нескольких факторах. На это влияют физические упражнения, уровень стресса при употреблении алкоголя и диета.

Как пишет Еat this со ссылкой на исследование в журнале Obesity Reviews, существует список продуктов с высоким содержанием сахара и транс-жиров, которые не только помешают похудению, но и могут вызвать появление жира на животе.

"Одно исследование, опубликованное в журнале Obesity Reviews, показало, что люди, которые потребляют чрезмерное количество калорий и едят продукты, которые подвергаются высокой обработке и имеют интенсивный вкус, с большей вероятностью будут иметь избыток брюшного жира. Фактически, исследование показало, что эти продукты могут быть более ответственными за абдоминальное ожирение, чем любой другой фактор", - говорит Ной Кесада,

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Как отмечается, в список самых вредных для фигуры продуктов вошли:

сахарные хлопья для завтрака (с высоким содержанием добавленного сахара);

попкорн в микроволновой печи (гидрогенизированные масла, которые являются основным источником трансжиров);

упакованная выпечка (высокий уровень трансжиров и добавленного сахара);

жареные фастфуды (трансжиры, приводят к увеличению абдоминального жира);

обработанное мясо (повышает риск колоректального рака и набора веса);

белый хлеб (большее количество очищенных зерен в составе вызывает увеличение висцерального жира);

конфеты (большое количество простых углеводов);

некоторые заправки для салата в бутылках (с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров);

батончики для замены пищи (обработанные заменители пищи часто содержат много калорий, жиров, натрия, добавленного сахара и рафинированных углеводов);

мороженое (полно сахара и насыщенных жиров).

Диетологи советуют избегать этих продуктов или свести к минимуму их употребление, если не хотите иметь проблемы со здоровьем и лишние килограммы.

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