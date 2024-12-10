Девушка назвала 'красный флажок' перед первым свиданием: не все с этим соглашаются

25-летняя американка отметила, что существует кое-что в поведении мужчины, что отталкивает ее еще до личного знакомства с ним.

Даниэль Коэн, 25-летняя женщина из Сан-Диего, стала центром обсуждения в TikTok после того, как поделилась своим определением "красных флажков" в отношениях. Ее видео, которое собрало более 478 тысяч просмотров, касалось ситуаций, когда чрезмерная фамильярность и другие поведенческие моменты вызывают дискомфорт еще до первого свидания.

Преждевременное "крошка"

Коэн назвала использование таких обращений, как "крошка", еще до знакомства, одним из тревожных сигналов. Она объяснила:

"На свиданиях для меня главная тревога - это когда кто-то пытается создать ложное ощущение знакомства или близости, особенно на ранней стадии. Ярким примером является то, что ты называешь меня "крошка" еще до того, как мы были на первом свидании - такое ощущение сразу вызывает у меня беспокойство", - сказала Даниэль.

Видео дня

В своем видео Коэн также рассказала, как мужчина, с которым она планировала встречу, не подтвердил планы в день свидания. Она восприняла это как еще один "красный флажок".

"Мне пришлось отправить ему смс за два часа до даты, чтобы подтвердить сегодня. Но это не конец света", - отметила она.

Однако его ответ - "Конечно, крошка. До встречи, детка" - вызвал у нее дополнительное беспокойство.

Коэн поделилась, что во время свидания ее предчувствия оправдались. Мужчина был чрезмерно физическим и рассказывал слишком много личной информации, что создавало впечатление поспешного создания близости.

"Опять же, это было похоже на попытку ускорить отношения таким образом", - пояснила она.

Коэн отметила, что такое поведение может свидетельствовать о манипулятивности, характерной для нарциссов, которые создают иллюзию близости для получения внимания, пренебрегая при этом границами.

Что думают пользователи

Видео вызвало активные дискуссии в социальных сетях. Комментарии варьировались от поддержки до попыток оправдать такое поведение:

"Мужчина, который не подтверждает свидание, говорит тебе о себе все, что нужно знать", - отметила одна пользовательница.

"Крошка еще до того, как вы даже познакомились, тоже так пренебрежительна. Я ненавижу это", - добавила другая.

"Иногда это просто то, как люди разговаривают и общаются, а не красный флажок", - заметил один из пользователей.

"Просто встречайся с ним и не осуждай о мелочах, которые можно решить", - предложил другой.

Коэн подытожила свою позицию словами:

"Я поощряю женщин доверять своей интуиции, когда дело доходит до свиданий. Вы можете почувствовать, когда что-то кажется неприемлемым, неуместным или неискренним. Легко отбросить эти чувства как паранойю или тревогу, но чаще всего это внутреннее чутье голос или интуиция правильные".

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